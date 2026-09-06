2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy középkorú nő zöldséget vásárol a piacon
Vásárlás

Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt, másért viszont keményen fizetni kell

MTI
2026. szeptember 6. 08:44

Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a főváros nagybani piacán a görögdinnye fajtától függően 2,2-11,4 százalékkal drágult egy év alatt, a kilogrammonkénti árak 235 és 270 forint között voltak. A sárgadinnye kilogrammonként 300-350 forintba került, tavalyhoz képest 22-25 százalékkal lett olcsóbb. A piros csemegeszőlő ára 10 százalékkal 675 forintra, az őszibaracké 40-45 százalékkal 800-825 forintra csökkent, a vilmoskörtéé 5 százalékkal 785 forintra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult, 10 százaléknál nagyobb árcsökkenést és 40 százalékot közelítő drágulást is mértek éves alapon, az árak fajtától függően 350 és 1300 forint között mozogtak. A kígyóuborka 16 százalékkal 700 forintra, a sárgarépa 20 százalékkal 300 forintra drágult, a nem jelölt burgonya ára viszont csaknem 5 százalékkal csökkent tavaly óta, egy kilogramm az előző héten a nagybani piacon 200 forintba került - olvasható a közleményben.

Brutálisan megdrágulhat a magyarok egyik kedvenc sajtja: ez fájni fog a vásárlóknak
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutálisan megdrágulhat a magyarok egyik kedvenc sajtja: ez fájni fog a vásárlóknak
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #árak #zöldség #gyümölcs #drágulás #mezőgazdaság #augusztus #agrár #élelmiszerárak #zöldség-gyümölcs

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
10:53
10:28
10:01
09:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
2026. szeptember 5.
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 6. vasárnap
Zakariás
36. hét
Szeptember 6.
Bányásznap
Szeptember 6.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
2
7 napja
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
3
3 hete
Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek
4
1 hónapja
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
2 hete
Tömegével küldi ki a fizetési meghagyásokat a kedvelt hazai szolgáltató: milliókat is fizethet, aki pórul jár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 10:01
Titkos szépségtea lapul a magyar kertekben: nem is gondolnád, mire használják a koreaiak virágát
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 06:04
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Agrárszektor  |  2026. szeptember 6. 10:26
Olyan hideg jött, amilyen rég volt Magyarországon: eddig tartott a nyár?