Elképesztő, mennyi pénz úszott el a kasszáknál: megállíthatatlanul vásárolnak a magyarok

Júliusban is erősen nőtt a magyar kiskereskedelmi forgalom. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a boltok forgalmának volumene 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben az előző hónaphoz képest 1 százalékos bővülést mértek. Az év első hét hónapjában 4,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.

A júliusi adat alapján továbbra is bővül a háztartások fogyasztása. A KSH szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A nyers adat ugyanekkora, 4,9 százalékos növekedést mutatott.

A növekedéshez mindhárom fő üzlettípus hozzájárult, de eltérő mértékben. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,2 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemé 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemé pedig 8,1 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben összességében 2,2 százalékkal emelkedett az értékesítés volumene. A kategória legnagyobb részét, 76 százalékát az élelmiszer jellegű vegyes üzletek adják, ezek forgalma 3,6 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletekben ugyanakkor 2,2 százalékkal csökkent az értékesítés volumene.

A nem élelmiszeres üzletek erősebben teljesítettek. A kategória forgalma júliusban 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Kiemelkedő volt a gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek teljesítménye, ahol 9,2 százalékkal nőtt a forgalom. A könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikk-üzletekben 5,9 százalékos, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 5,4 százalékos, a bútor- és műszakicikk-üzletekben 5,2 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben pedig 5,1 százalékos növekedést mért a KSH. Nem minden üzlettípusban volt azonban bővülés. A használtcikk-üzletek forgalmának volumene 4,1 százalékkal visszaesett.

Az online vásárlás továbbra is gyorsan nő

Júliusban az internetes és csomagküldő kiskereskedelem is jelentős növekedést mutatott. Az árucikkek széles körére kiterjedő szegmens forgalmának volumene 8,9 százalékkal emelkedett éves alapon. Az online és csomagküldő értékesítés a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,4 százalékát adta.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 8,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A júliusi kiskereskedelmi forgalomból az üzemanyagtöltő állomások 16 százalékkal részesedtek. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek adták a forgalom 48 százalékát, míg a nem élelmiszer-kiskereskedelem 36 százalékot képviselt. A teljes kiskereskedelmi forgalom júliusban folyó áron 1815 milliárd forintot ért el.

Január óta 4,5 százalékos a növekedés

Az év első hét hónapjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,5 százalékkal haladta meg a 2025. január-júliusi szintet. Ezen belül az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma 2,4 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemé 5,7 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemé pedig 8,2 százalékkal nőtt.

A júliusi adat azt mutatja, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedése az év közepén is folytatódott. Az előző hónaphoz képest mért 1 százalékos bővülés azt jelenti, hogy szezonális és naptárhatással kiigazítva is több terméket értékesítettek a boltok, mint júniusban.