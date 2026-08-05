Hamarosan ismét a boltok polcaira kerülhet az egyik legismertebb magyar matricás album, amely a kilencvenes évek elején gyerekek ezreinek szerzett felejthetetlen élményeket.
A Coop hálózata is takarékra kapcsol: felülvizsgálják a nyitvatartást és a légkondik használatát is
A Coop hálózata is csatlakozik azokhoz a kiskereskedelmi szereplőkhöz, amelyek a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Az üzleteknek többek között a nyitvatartás felülvizsgálatát, az energiaigényes berendezések használatának átszervezését és a légkondicionálók takarékosabb működtetését javasolják.
A Coop Gazdasági Csoport közölte, hogy a rendkívüli időjárási és energetikai helyzetre tekintettel áttekinti azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenthető a villamosenergia-felhasználás úgy, hogy közben az üzletek működése és az élelmiszer-ellátás zavartalan maradjon.
A hálózathoz tartozó vállalkozások számára azt ajánlják, hogy a helyi adottságok és a vásárlói igények figyelembevételével vizsgálják felül a nyitvatartási rendet, valamint szervezzék át egyes energiaigényes berendezések használatát. Az ajánlás szerint a látványpékségi eszközöket lehetőség szerint csúcsidőn kívül működtessék, vizsgálják felül a nem nélkülözhetetlen italhűtők üzemeltetését, a légkondicionálókat pedig energiatakarékosabban használják, körülbelül 26 Celsius-fokos beállítással.
A logisztikai központokban szintén az energiafelhasználás csökkentését javasolják. Ennek részeként felülvizsgálhatják a hűtött logisztikai rendszerek működését, valamint – ahol ez technológiailag megoldható – az elektromos targoncák töltését a nappali időszakra ütemezhetik át.
A központ azt is javasolja, hogy ahol erre lehetőség van, az igazgatási feladatokat ellátó munkatársak távmunkában dolgozzanak. A közlemény szerint az intézkedések célja, hogy a villamosenergia-rendszer terhelése csökkenjen, miközben az üzletek működése és a lakosság folyamatos élelmiszer-ellátása biztosított marad.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.
Az ékszerteknős sokszor olcsón beszerezhető, de a tartása az első évben akár több százezer forintos kiadás is lehet. Mutatjuk, miből áll össze a teknőstartás költsége!
Azonnali riasztást adtak ki a népszerű magyar boltlánc termékére: ha te is ilyet vettél, azonnal hagyd abba a használatát
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívásra figyelmeztet.
Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?
Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai kivonulása, miután a brit áruházlánc befektetési bankokat bízott meg az értékesítés előkészítésével.
A fogyasztóknak hamarosan a legtöbb alapvető élelmiszer esetében magasabb árakkal kell számolniuk.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, amely aggodalmat kelthet a fogyasztókban: kiújultak a közel-keleti feszültségek, miközben az Európai Unió új vámokról is döntött.
Miközben a legtöbben még a nyári szabadságukat töltik, egyes üzletek már a következő szezonra készülnek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.
Sötétségbe borulhatnak a magyar boltok? Rendkívüli lépésről döntöttek a szektorban az energiaválság miatt
Megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági lehetőséget, amely nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát és a vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását.
Kőkemény kritikát fogalmaztak meg a kormánnyal szemben: "ami eddig volt, csak látszatintézkedés, súlyosan piacellenes"
Az OKSZ hangsúlyozza, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez az adó teljes megszüntetése az egyetlen érdemi megoldás.
A szolgáltatói szektorban a javaslatok kiterjednek az irodai fogyasztás csökkentésére, a világítás időzítésére és a lifthasználatra is.
A „banántrükk” az önkiszolgáló kasszás lopások egyik legismertebb módszere, de ha valakit rajtakapnak, nem lesz boldog.
A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben eljárást indítottak.
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.
Óriási változás élesedik a legnagyobb magyarországi boltláncok életében: mindenki lépett, erre érdemes odafigyelni
Az OKSZ tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzetre tekintettel önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését.
Ebben az árkategóriában keresgél most kerékpárt a legtöbb magyar: nem is sejtik, hogy most kerül a legtöbbe
De mikor érdemes venni? Az évközi modelleknél november a legolcsóbb hónap, a nyár a legdrágább.
Tapasztalt baristák és higiéniai szakértők olyan gyomorforgató szokásokról számoltak be, amelyek láttán még a legelszántabb koffeinfüggők is elgondolkodhatnak a leszokáson.
A mai naptól elérhetővé vált Fizetés megosztása funkció a csoportos rendeléseket teszi egyszerűbbé a Wolton.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.