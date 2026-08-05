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Vásárlás

A Coop hálózata is takarékra kapcsol: felülvizsgálják a nyitvatartást és a légkondik használatát is

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 20:47

A Coop hálózata is csatlakozik azokhoz a kiskereskedelmi szereplőkhöz, amelyek a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Az üzleteknek többek között a nyitvatartás felülvizsgálatát, az energiaigényes berendezések használatának átszervezését és a légkondicionálók takarékosabb működtetését javasolják.

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A Coop Gazdasági Csoport közölte, hogy a rendkívüli időjárási és energetikai helyzetre tekintettel áttekinti azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenthető a villamosenergia-felhasználás úgy, hogy közben az üzletek működése és az élelmiszer-ellátás zavartalan maradjon.

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A hálózathoz tartozó vállalkozások számára azt ajánlják, hogy a helyi adottságok és a vásárlói igények figyelembevételével vizsgálják felül a nyitvatartási rendet, valamint szervezzék át egyes energiaigényes berendezések használatát. Az ajánlás szerint a látványpékségi eszközöket lehetőség szerint csúcsidőn kívül működtessék, vizsgálják felül a nem nélkülözhetetlen italhűtők üzemeltetését, a légkondicionálókat pedig energiatakarékosabban használják, körülbelül 26 Celsius-fokos beállítással.

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A logisztikai központokban szintén az energiafelhasználás csökkentését javasolják. Ennek részeként felülvizsgálhatják a hűtött logisztikai rendszerek működését, valamint – ahol ez technológiailag megoldható – az elektromos targoncák töltését a nappali időszakra ütemezhetik át.

A központ azt is javasolja, hogy ahol erre lehetőség van, az igazgatási feladatokat ellátó munkatársak távmunkában dolgozzanak. A közlemény szerint az intézkedések célja, hogy a villamosenergia-rendszer terhelése csökkenjen, miközben az üzletek működése és a lakosság folyamatos élelmiszer-ellátása biztosított marad.
Címlapkép: Getty Images
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