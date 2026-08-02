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Vészjelzést adott ki Magyar Péter: a legkritikusabb öt nap előtt állunk
Magyar Péter szerint a Duna történelmi vízszintcsökkenése miatt a Paksi Atomerőmű még vasárnap teljesen leállhat, ami példátlan helyzetet jelent a magyar villamosenergia-rendszerben. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszer egyelőre stabil, amit a tartalékkapacitások, a Dunamenti Erőmű újraindítása és a fogyasztáscsökkentő intézkedések tesznek lehetővé. A következő napokban azonban a rendkívüli hőség miatt fokozott terhelés várható, ezért mindenkit tudatosabb energiafelhasználásra kérnek. A kormány szükség esetén további korlátozásokat is bevezethet.
Magyar Péter Facebook-videójában arról beszélt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű még vasárnap teljesen leállhat. A vízszint Paksnál már megközelítette azt a határt, amelynél a biztonsági előírások szerint az utolsó működő blokkot is le kell kapcsolni. Vasárnap hajnalban már leállították a negyedik blokk utolsó turbinagenerátorát, így az erőmű teljesítménye a megszokott 2000 megawattról 240 megawattra csökkent.
A miniszterelnök kiemelte, hogy az atomerőmű biztonságos működésének feltételei továbbra is biztosítottak. Elmondása szerint rendelkezésre áll a szükséges hűtővíz, a szivattyúrendszer és a szakembergárda is, a munkálatokat pedig mintegy ötven vízügyi szakember segíti.
A villamosenergia-rendszer stabilitását jelenleg több tényező támogatja. Teljes kapacitással működik a százhalombattai Dunamenti Erőmű, miközben a lakosság és a vállalatok energiafogyasztása a szombati napon mintegy 500 megawattal elmaradt a MAVIR előzetes várakozásaitól. Több nagyvállalat és intézmény önként vállalta, hogy a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban csökkenti vagy átütemezi energiafelhasználását.
A kormány szerint a következő öt nap lesz a legkritikusabb, mivel a paksi termelés kiesése egybeesik a várható 40 fokos hőséggel. Magyar Péter ezért arra kérte a lakosságot, az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy különösen a 18 és 21 óra közötti esti csúcsidőszakban takarékoskodjanak a villamos energiával. A kabinet a bevásárlóközpontok hűtésének mérséklését és a díszkivilágítás ideiglenes lekapcsolását is javasolja.
A Védelmi Munkacsoport folyamatosan figyeli a helyzetet, és szükség esetén dönthet a nagyvállalatok kötelező fogyasztáskorlátozásának elrendeléséről. A vízhiánnyal érintett településeken helyi korlátozásokat vezettek be, az ivóvízellátást pedig ahol szükséges, a honvédség lajtoskocsikkal és zacskós ivóvízzel segíti.
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Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendkívüli helyzet kezelése nemzeti összefogást igényel. Ennek jegyében hétfő reggel egyeztetést kezdeményez a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnökkel, Forsthoffer Ágnessel, és a parlamenti frakciók vezetőivel a szükséges további intézkedésekről.
Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán
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