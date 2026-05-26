2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. április 18.: Kínai e-kereskedelmi alkalmazások okostelefonon - Temu, Shein és AliExpress.
Vásárlás

Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell

Pénzcentrum
2026. május 26. 14:31

Az Európai Unió új vámreformja jelentős változást hozhat az online vásárlásban. A korábbi szabályozás alapján a 150 euró alatti (kb. 53 500 ft), EU-n kívülről érkező csomagok vámmentesen léphettek be az unió területére. Ez a kedvezmény azonban megszűnik, és 2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.

Az Európai Tanács döntése alapján a jövőben minden, 150 euró alatti értékű, unión kívülről érkező küldeményre egységes, 3 eurós vámot vezetnek be. Az intézkedés célja, hogy csökkentse azt az előnyt, amelyet a közvetlenül Ázsiából érkező olcsó termékek élveztek az európai kereskedőkkel szemben. Az EU szerint a jelenlegi rendszer már nem tud lépést tartani az online kereskedelem robbanásszerű növekedésével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hátterében a rendelések drasztikus növekedése áll. A Reuters arról írt korábban, hogy az Európai Bizottság adatai szerint évente mintegy 4,6 milliárd olyan kis értékű csomag érkezik az unióba, amelyek többsége Kínából származik. Ezek jelentős része Temuhoz, Sheinhez és más hasonló platformokhoz köthető. A nagy mennyiség miatt a vámhatóságok egyre nehezebben tudják ellenőrizni a beérkező árukat, miközben európai kereskedők régóta panaszkodnak a versenyhátrányra.

A vásárlók számára első pillantásra a 3 euró nem tűnik jelentős összegnek, a hatás azonban terméktől függően jóval nagyobb lehet. Egy 5 eurós kiegészítő esetében például a pluszköltség akár 60 százalékos áremelkedést is jelenthet. Egy 10 eurós pólónál közel 30 százalékos drágulásról lehet beszélni. A nagyon olcsó impulzusvásárlások így sokkal kevésbé válhatnak vonzóvá.

Kapcsolódó cikkeink:

A külföldi szakmai elemzések szerint a Temu és a Shein már korábban elkezdett alkalmazkodni a változásokhoz. A két vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez európai raktárak létrehozására és a helyi logisztikai hálózatok fejlesztésére. Ezzel a cégek csökkenthetik a közvetlenül Kínából induló kis csomagok számát, és mérsékelhetik az új szabályozás hatását.

Az intézkedés ugyanakkor nem kizárólag a kínai platformokat érinti. Minden EU-n kívüli eladóra vonatkozik majd, legyen szó amerikai, brit vagy más országokban működő kereskedőkről.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az online vásárlásban ezzel lezárulhat egy korszak, amelyben néhány euróért lehetett termékeket rendelni a világ másik feléről. A következő hónapokban derülhet ki, hogy a pluszköltségek mennyire alakítják át a vásárlói szokásokat és mennyire tudják fékezni az olcsó importtermékek tömegét.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #európai unió #import #online kereskedelem #áremelkedés #vám #online vásárlás #kína #vásárlási szokások #temu #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:31
14:20
14:13
14:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
4
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
5
4 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 13:01
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:39
Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop
Agrárszektor  |  2026. május 26. 14:28
Döbbenetes felfedezést tettek a madárinfluenzáról: ez mindent megváltoztathat