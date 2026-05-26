Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell

Az Európai Unió új vámreformja jelentős változást hozhat az online vásárlásban. A korábbi szabályozás alapján a 150 euró alatti (kb. 53 500 ft), EU-n kívülről érkező csomagok vámmentesen léphettek be az unió területére. Ez a kedvezmény azonban megszűnik, és 2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.

Az Európai Tanács döntése alapján a jövőben minden, 150 euró alatti értékű, unión kívülről érkező küldeményre egységes, 3 eurós vámot vezetnek be. Az intézkedés célja, hogy csökkentse azt az előnyt, amelyet a közvetlenül Ázsiából érkező olcsó termékek élveztek az európai kereskedőkkel szemben. Az EU szerint a jelenlegi rendszer már nem tud lépést tartani az online kereskedelem robbanásszerű növekedésével.

A döntés hátterében a rendelések drasztikus növekedése áll. A Reuters arról írt korábban, hogy az Európai Bizottság adatai szerint évente mintegy 4,6 milliárd olyan kis értékű csomag érkezik az unióba, amelyek többsége Kínából származik. Ezek jelentős része Temuhoz, Sheinhez és más hasonló platformokhoz köthető. A nagy mennyiség miatt a vámhatóságok egyre nehezebben tudják ellenőrizni a beérkező árukat, miközben európai kereskedők régóta panaszkodnak a versenyhátrányra.

A vásárlók számára első pillantásra a 3 euró nem tűnik jelentős összegnek, a hatás azonban terméktől függően jóval nagyobb lehet. Egy 5 eurós kiegészítő esetében például a pluszköltség akár 60 százalékos áremelkedést is jelenthet. Egy 10 eurós pólónál közel 30 százalékos drágulásról lehet beszélni. A nagyon olcsó impulzusvásárlások így sokkal kevésbé válhatnak vonzóvá.

A külföldi szakmai elemzések szerint a Temu és a Shein már korábban elkezdett alkalmazkodni a változásokhoz. A két vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez európai raktárak létrehozására és a helyi logisztikai hálózatok fejlesztésére. Ezzel a cégek csökkenthetik a közvetlenül Kínából induló kis csomagok számát, és mérsékelhetik az új szabályozás hatását.

Az intézkedés ugyanakkor nem kizárólag a kínai platformokat érinti. Minden EU-n kívüli eladóra vonatkozik majd, legyen szó amerikai, brit vagy más országokban működő kereskedőkről.

Az online vásárlásban ezzel lezárulhat egy korszak, amelyben néhány euróért lehetett termékeket rendelni a világ másik feléről. A következő hónapokban derülhet ki, hogy a pluszköltségek mennyire alakítják át a vásárlói szokásokat és mennyire tudják fékezni az olcsó importtermékek tömegét.

