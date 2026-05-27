Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
A szeszélyes tavaszi időjárás és a közeledő nyár kettőssége határozza meg a magyarok legfrissebb online vásárlási szokásait. Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre. A keresési listát azonban meglepő módon egy konyhai eszköz, az elektromos palacsintasütő vezeti.
Az Árukereső.hu adatai alapján az elmúlt hét legnagyobb és legváratlanabb ugrását az elektromos palacsintasütők produkálták. A termék iránti kereslet több mint tízszeresére nőtt. Bár a palacsinta nem kötődik szorosan egyetlen évszakhoz sem, a jó idő beköszöntével láthatóan többen keresnek egyszerűbb és gyorsabb megoldást az elkészítésére.
Az időjárás kettőssége a szabadtéri termékek iránti érdeklődésben is megmutatkozik. A vásárlók láthatóan egyszerre készülnek a nyári programokra és a váratlan záporokra. A kerékpáros mezek és az esernyők keresése egyaránt a négyszeresére ugrott. Ezzel párhuzamosan beindult a kerti szezon is. Ezt a fűnyírók iránti 30 százalékos, valamint a fűkaszák iránti 104 százalékos keresletnövekedés igazolja.
Sokan már a nyári utazásokra készítik fel a járművüket. A radardetektorok és az autóantennák iránti kereslet megduplázódott, miközben motorolajat 40 százalékkal többen kerestek. Szintén figyelemre méltó a mikroszkópok iránti érdeklődés megkétszereződése. Ez valószínűleg a tanév végi iskolai feladatokhoz vagy a természettudományos hobbik fellendüléséhez kapcsolódik.
A mindennapi fogyasztási cikkek közül a nyomtatópatronok (72 százalék), a parfümök (25 százalék) és az okosórák (19 százalék) iránt is jelentősen nőtt a kereslet.
A keresési adatok mindig érdekes pillanatfelvételt adnak arról, hogy mi foglalkoztatja éppen a vásárlókat. Egy-egy váratlan termék hirtelen felfutása sokszor egy közösségimédia-trend vagy egy szezonális hangulat lenyomata lehet. Ezek a piaci mozgások pedig gyorsabbak és spontánabbak, mint valaha
– összegezte az eredményeket Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
