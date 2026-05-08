Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói

Tizennyolc versenyző, harminc különböző fagylaltot nevezett be idén a Balaton Fagyija választás és kóstolóra, ahol a balatoni régió legkiválóbb cukrászai mérték össze tudásukat egy közösségi fagylaltkóstoló verseny keretében. Az idei mustrát a balatonfüredi Kékszalag Port hangárjában tartották, ahol a több mint harminc fagylaltozó cukrásza mellett több száz balatoni diák is megízlelte a bemutatott versenymintákat. A számos különlegesség között idén a Balaton Noár fantázianevű fagylalt nyerte el a Balaton Fagyija 2026 címet, amit a balatonmáriafürdői Florida Fagyizó mestere, Somodi János készített. A különdíjasok mellett mindjárt megmutatjuk azt is, milyen unikális jeges édességeket kóstolhatunk meg idén a Balaton partján.

Amikor azt hisszük, hogy a korábbi éveknél már nem lehetnek kreatívabbak a fagylaltkészítők a Balatonnál, akkor ismét rá kell jönnünk: tévedtünk. A Balaton Fagyija versenyre neveztek már tökmagolajos, karakteresen diós-olajos jegyeket hozó fagylaltot, de feltűnt már egy kecskesajtos-fügés kombináció is, amely a sós és édes határán egyensúlyozott. Megjelentek a balatoni régióra reflektáló, szinte egy fine dining desszertre emlékeztető ízek, mint a levendulás, rozmaringos, sőt bazsalikomos-epres kreációk, de a kísérletezés itt nem állt meg. Az elmúlt években találkozhattunk vörösboros-csokoládés, szilvás-fahéjas inspirációjú fagylaltokkal is, amelyek egyetlen gombócban meséltek el egy-egy komplett gasztronómiai történetet. És igen, akadtak kissé sokkoló újítások a karamellizált tücsökkel, a hekkel vagy épp a sajtos-tejfölös lángos, esetleg kovászos uborkás fagylalttal, amelyek sokakat megleptek.

Mégis a helyi ízek hihetetlen kavalkádját vonultatták fel idén a Balaton Fagyijára nevezett, döntős fagylaltok. A tizennyolc versenyző harminc különböző nevezett fagylaltjában visszaköszönő elemeket is találtunk: bor, likőr, meggy, barack, mandula és gyógynövények.

A szakmai zsűri a legtökéletesebb fagylaltot keresi ezen a versenyen, ahol az íz és az állag dönti el a győztest. Ehhez kell a legtöbb szakértelem, számolás és alapanyagismeret, ami aztán a végeredményben is megmutatkozik. Még akkor is ez lesz a befutó, ha ugyanaz az íz vagy alapanyag köszön vissza benne, amivel évekkel ezelőtt már találkoztunk, de abszolút tökéletesen készítették el. Persze mindig örömmel vesszük a helyi alapanyagok használatát, ez elvárás is a versenybe nevezett fagylaltokkal szemben, és az ízpárosításokkal jól lehet játszani, bizonyos kombinációk remekül működhetnek együtt. Fontos az is, hogy kerüljön a fagylaltba valami plusz, például egy ropogós réteg, egy különleges öntet, vagy érdekes állagváltás, mert ettől válik igazán emlékezetessé a kóstolás élménye. És persze bátran kell egyedit alkotni. És ha ezt valaki szakmailag magas színvonalon valósítja meg, garantáltan az kapja a legtöbb pontot a zsűritől

– mondta a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a zsűri szakmai vezetője, a magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, aki szerint óriási fejlődés figyelhető meg a hazai fagylaltkészítés területén az elmúlt években, hiszen a cukrászok folyamatosan képzik magukat, eközben pénzt, időt, energiát nem sajnálva fejlesztik az amúgy is komoly tudásukat.

A szakember szerint abszolút jellemző a magyar fagylaltkészítőkre, hogy kettő vagy három ízből alkotnak egy egyedi ízt, és jól érzik, hogy ha ennél több, az már megosztó lehet. Erdélyi Balázs úgy véli, hogy az extrémebb fagylaltok inkább a polgárpukkasztásról, az üzletileg jól kihasznált lehetőségről vagy épp a médiafigyelemről szólnak, hiszen bevonzzák azokat a vendégeket is, akik nem sűrűn járnak fagyizni. Úgy tűnik, ezzel szemben a klasszikus, közkedveltebb témájú hűsítő édességből mindig többet tudnak eladni.

A legjobbak legjobbikát választották ki

A zsűri ezúttal is négy, fő szempontot értékelt, amelyek az esztétika, íz és ízek harmóniája, az állag, illetve a kreativitás. A fagylaltokba természetesen nem kerülhetett semmiféle mesterséges aroma vagy adalékanyag, ezekért komoly büntetőpont járt.

Végül a Balaton Fagyi 2026 győztese:

Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő - Balaton Noár

Somodi Jánossal, a Balaton Fagyi nyertese bejutott a Las Vegas-i Gelato Festival World Masters nagydöntőjébe is márciusban.

Különdíjasok:

A kis Bergmann cukrászda – Nándor álma

Bringatanya, Somogyi fagylaltműhely – Badacsonyi mennydörgés

Sissi Fagylaltozó – Balatoni Bájoló

A több, mint harminc zsűrizett és döntős fagylalt receptjeit a fagylaltkészítő mesterek most megosztották. Így szinte bármelyik balatoni cukrászdában elkészíthetik és kínálhatják.

Nézzük az idei döntős versenyzőket:

Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred - Balatoni botanika Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred - Füredi borvirág Sissi Fagylaltozó, Balatonakarattya - Balatoni bájoló Tejvirág Fagylaltkozó, Balatonboglár - Kajsziföl Tejvirág Fagylaltkozó, Balatonboglár - Kajszi és chill(i) Amaretto Fagyizó, Balatonalmádi - "Érted élek" Pingvin Fagyizó, Balatonmária - BORongós Balaton Pingvin Fagyizó, Balatonmária - BalaTonic Füge Fagyiudvar és Kávézó, Veszprém - Kedves Kamilla Füge Fagyiudvar és Kávézó, Veszprém - Balatoni Noir Promenád Kávéház, Balatongyörök - Mamma Mia Promenád Kávéház, Balatongyörök - Szőlővirág harmat - Furmint és birs Mester Cukrászda, Marcali - Krémsajtos dió sárgabarackkal Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely - Csobánci bíbormeggy Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely - Badacsonyi mennydörgés Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium - Rubin mákálom Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium - Aranykert Mönisüti, Gyenesdiás - Sofőrfröccs Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő - Időutazás Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő - Balaton Noár Erzsike Fagylaltozó, Tihany - A Tihanyi Mákony Dinasztia Cukrászda, Siófok - Habos-babos Dinasztia Cukrászda, Siófok - Nagy Vad Körte Vitorlás Fagyizó, Balatonmáriafürdő - Kiwi-spenót Vitorlás Fagyizó, Balatonmáriafürdő - Balatoni fehérboros kagyló Margaréta Fagyizó, Balatonszemes - Bogyoró Margaréta Fagyizó, Balatonszemes - Tavirózsa Jordanics Cukrászda, Keszthely - J-Orda A Kis Bergmann Cukrászda, Balatonfüred - Szecsuáni feketeribizli A Kis Bergmann Cukrászda, Balatonfüred - Nándor Álma

Ízek, alapanyagok, Balaton

A 2026-os már a 13. Balaton Fagyija megmérettetést jelentette. A versenyt először 2014-ben rendezték meg a Nyitott Balaton kampány részeként, és azóta minden évben megtartják. Az már az idei választás előtt is egyértelműen kirajzolódott, hogy néhány balatoni fagylaltműhely évek óta versenybe száll ilyenkor és figyelemreméltó eredményeket ér el, miközben az ízek egyre merészebbek. Nagyon úgy tűnik, hogy a mezőny a klasszikus gyümölcsös, csokoládés-vaníliás alapoktól az erősen helyi termék orientált, nyárias hangulatú vagy épp különlegesebb ízkombinációk felé tolódott el.

A korábbi évek abszolút győztesei:

2025 – Füge Fagyiudvar és Kávézó, Veszprém – MEKKóstollak

2024 – Promenád Kávéház, Balatongyörök – Balatoni mámor

2023 – Amaretto Fagyizó, Balatonalmádi – Balatoni tövises mangó sorbet

2022 – Sissi Fagyizó, Balatonakarattya – Eszterházy epercsoda levendulával

2021 – Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő – „Mézesem”

Kiegyensúlyozott alapanyagárak, új kedvencek

De vajon milyen árakra számítsunk idén nyáron a Balatonnál? Nos, nagyon úgy tűnik, hogy az átlagár nagyjából 600 forint körül alakul. Természetesen ez számos tényezőtől függ, többek között a turisztikai desztinációtól, az alapanyagártól és a vendégkörtől.

Szerencsére az elmúlt években már nem kellett drasztikus áremelkedéssel számolni a fagylalt tekintetében. Persze nem mondhatjuk, hogy olcsó lenne ez a hűsítő kedvencünk, de még ma is találhatunk olyan cukrászdát, ahol 2020-as áron kínálják. A maximum országszerte 5-10 százalékos emelkedést jelent. Mára olyan árszintre jutott el a fagylalt, de a sütemények is, hogy a cukrászatok óvatosabbak lettek. A legtöbb helyen inkább arra törekednek, hogy az általuk kínált termék friss legyen, a vendégek elégedettek, még akkor is, ha kisebb a haszon

– mutatott rá Erdélyi Balázs, akit az alapanyagok áráról is kérdeztünk.

A piaci trendek alapján körvonalazódik, hogy a csokoládé ára kezd visszatérni a „régi” szintre, hiszen a kakaóbab ára nagyjából a kétharmadára esett. Ugyanez igaz a tejtermékekre, miközben a vanília a sok évvel ezelőtti árszinten mozog ismét. Ugyanakkor a gyümölcspürék ára az éghajlati változások miatt komolyabban drágult. Emiatt a szakemberek többféle csokoládét és vanília ízű fagylaltot várnak az idei nyárra, miközben a kedvenc ízek, mint például a pisztácia vagy mangó megmarad az élmezőnyben.

