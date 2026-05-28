Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik
Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése. A válaszlépések hetekkel lemaradtak a vírus terjedéséhez képest, és a kontaktkutatás alig halad. Mindeközben az egészségügyi dolgozókat folyamatos támadások érik, ráadásul a kórokozó Bundibugyo-törzse ellen sem vakcina, sem megfelelő terápia nem áll rendelkezésre - írta a Reuters.
A WHO adatai szerint a járvány eddig mintegy 900 megbetegedést és 220 halálesetet okozott. A fertőzés már átterjedt Ugandára is, ahol jelenleg hét esetet tartanak nyilván. Az Egészségügyi Világszervezet és az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Africa CDC) pénteki koordinációs értekezletének dokumentumai aggasztó képet festenek. Az 1261 azonosított kontaktszemélynek mindössze a hét százalékát sikerült felkutatni és nyomon követni. Ez az arány különösen riasztó annak tükrében, hogy a WHO szerdán már több mint kétezerre becsülte a felkutatandó személyek számát.
"A járvány gyorsabban terjed, mint ahogy reagálni tudunk rá" – írta szerdán Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. Hozzátette, hogy az egészségügyi létesítmények elleni támadások szinte lehetetlenné teszik a kontaktkutatást. A leginkább érintett kelet-kongói területeken dühös tömegek kórházakat támadtak meg, és elkülönítő sátrakat gyújtottak fel. Az emberek a szeretteik holttestét akarták visszaszerezni, mivel nem tudták, hogy így is komoly veszélyforrást jelentenek.
A vírus hat héten át észrevétlenül keringett a lakosság körében, mielőtt sikeresen azonosították volna. Ennek részben az volt az oka, hogy nem álltak rendelkezésre a Bundibugyo-törzs kimutatásához szükséges diagnosztikai tesztek. Salim Abdool Karim, az Africa CDC egyik vezető tanácsadója szerint a járvány "szédítő sebességgel" terjed. Ráadásul a lehető legrosszabb helyen, Ituri tartományban ütötte fel a fejét, ahol fegyveres konfliktusok dúlnak, és az egészségügyi infrastruktúra is rendkívül fejletlen. A helyszínen dolgozó csapatoknak az alapvető készletek is hiányoznak, miközben a járművek üzemanyag-ellátása folyamatosan akadozik.
A globális válaszlépéseket súlyosan hátráltatja, hogy az Egyesült Államok januárban kilépett a WHO-ból, emellett több gazdag ország is jelentősen visszavágta a nemzetközi segélykiadásait. Különböző források egybehangzóan állítják, hogy a korábbi járványok idején az Egyesült Államok gyakran társvezetőként vett részt a nemzetközi védekezésben, ám ez a kapacitás most nagyon hiányzik. Amadou Bocoum, a CARE segélyszervezet kongói igazgatója elmondta, hogy a vészhelyzeti csapatát egyharmadával kellett csökkentenie. Eközben az Orvosok Határok Nélkül szervezet világszerte önkénteseket toboroz a kongói műveletek megerősítésére.
Mivel a Bundibugyo-törzs ellen jelenleg sem vakcina, sem célzott gyógyszeres terápia nem létezik, a járvány megfékezése kizárólag a klasszikus járványügyi módszereken múlik. Ezek közé tartozik a kontaktkutatás, a betegek elkülönítése, valamint a 21 napos lappangási idő alatti megfigyelés. A védekezést azonban jelentősen nehezíti a helyi közösségek bizalmatlansága. Számos beteg egyszerűen eltűnik a hatóságok elől, és a gyanús eseteket sem jelentik be. Mamadou Kaba Barry, az ALIMA segélyszervezet kongói missziójának vezetője a 2014-2016-os nyugat-afrikai ebolajárvány rémképét idézte fel, amely több mint 28 ezer megbetegedést és 11 ezer halálesetet okozott. "Az emberek félnek, és inkább elrejtőznek" – tette hozzá a szakember.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben
Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják.
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe.
Kiderült a sokkoló reumatitok: rengeteg magyart érint, lassan végre a panaszok valódi okát fogják kezelni
A Semmelweis Egyetem kutatói azt elemezték, hogy a depresszió, dohányzás, az elhízás, az alvászavar és más egészségi problémák hogyan függenek össze a sokízületi gyulladással.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
A legfrissebb adatok szerint a világ lakosságának közel háromnegyede olyan országokban él, ahol hosszabb távon természetes fogyás indulhat el.
Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Komoly veszélyekkel jár a korai hőhullám, az idei legerősebb UVB-sugárzás következik, amit nem szabad félvállról venni.
Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.
Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik
A járvány terjedését a fegyveres konfliktusok és a humanitárius válság is nehezíti a Kongói DK-ban.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
Május 12–15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.
Négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után.
Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg
Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.
Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről
A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.
Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent
A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.
Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Digitális függőség, az emberi kapcsolatok leépülése, elmagányosodás, mesékbe, illúziókba menekülés, izolálódás – mindezek a mesterséges intelligencia használatának veszélyei.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.