Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A budapesti Hősök terén zajló Bajnokok Ligája-fesztivál ingyenes programokkal várja a szurkolókat. Az étel- és italkínálat árai azonban a kiemelt nemzetközi rendezvények árszínvonalát tükrözik. Míg egy egyszerűbb fogás néhány ezer forintból is kihozható, egy bőségesebb menü italokkal együtt könnyen meghaladhatja a tízezer forintot.
A négynapos Bajnokok Ligája-fesztiválon számos ingyenes ügyességi és zenés program szórakoztatja a kilátogatókat. Az étkezéshez azonban már mélyebben a zsebbe kell nyúlni - derül ki az Index összeállításából. A kínálat és az árazás leginkább a stadionbüfék, illetve a nagy zenei fesztiválok világát idézi. Ez az árszint észrevehetően magasabb az átlagos budapesti utcai ételek árainál. A legolcsóbb harapnivaló egy 1500 forintos perec. A legdrágább ételek ára viszont eléri a tízezer forintot is.
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót. A gluténmentes halas pultnál a különféle fish and chips adagok 4500 és 5490 forint között mozognak. Ezeket harcsából vagy tőkehalból készítik. A klasszikus sült hekkért 4500 forintot, egy nagyobb hekkes tálért pedig 5990 forintot kérnek. A vegetáriánusok édesburgonyával kínált ropogós cukkinit vagy grillsajtos ételeket választhatnak, 3000 és 4500 forint közötti áron. A hagyományos hazai ízeket keresők a kolbászos standnál a fesztivál viszonylatában barátibb árakkal találkozhatnak. Itt a különféle adagok és feltétek 3600 és 4500 forint közötti összegbe kerülnek.
A nemzetközi street food vonalat főként a csirkés szendvicsek és tálak uralják. Egy alapszendvics nagyjából 3000 forintnál kezdődik. A különlegesebb szószos, például koreai BBQ-s vagy csípős változatok pedig 3500 forint körül kaphatók. A komolyabb étvágyúaknak szánt, hasábburgonyával kínált nagy csirkés tálak ára már 8500 és 10 000 forint közé esik. Emellett kapható 8500 forintos BBQ-hamburger is. Ez körettel együtt szintén jócskán átlépi a tízezres határt.
Az italok árazása egységes a rendezvény területén. Egy korsó sör 2000 forintba, a kisebb kiszerelésű alkoholmentes változatok pedig 1400 forintba kerülnek. A félliteres üdítőkért 1350 forintot, míg egy üveg ásványvízért 850 forintot kell fizetni. Összességében a fesztivál árai megfelelnek egy kiemelt európai sportesemény átlagának. Érdemes tehát előre felkészülni arra, hogy egy tartalmasabb étkezés komolyabb kiadást jelent.
