2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
24 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
Vásárlás

Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa

Pénzcentrum
2026. május 28. 15:08

A budapesti Hősök terén zajló Bajnokok Ligája-fesztivál ingyenes programokkal várja a szurkolókat. Az étel- és italkínálat árai azonban a kiemelt nemzetközi rendezvények árszínvonalát tükrözik. Míg egy egyszerűbb fogás néhány ezer forintból is kihozható, egy bőségesebb menü italokkal együtt könnyen meghaladhatja a tízezer forintot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A négynapos Bajnokok Ligája-fesztiválon számos ingyenes ügyességi és zenés program szórakoztatja a kilátogatókat. Az étkezéshez azonban már mélyebben a zsebbe kell nyúlni - derül ki az Index összeállításából. A kínálat és az árazás leginkább a stadionbüfék, illetve a nagy zenei fesztiválok világát idézi. Ez az árszint észrevehetően magasabb az átlagos budapesti utcai ételek árainál. A legolcsóbb harapnivaló egy 1500 forintos perec. A legdrágább ételek ára viszont eléri a tízezer forintot is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót. A gluténmentes halas pultnál a különféle fish and chips adagok 4500 és 5490 forint között mozognak. Ezeket harcsából vagy tőkehalból készítik. A klasszikus sült hekkért 4500 forintot, egy nagyobb hekkes tálért pedig 5990 forintot kérnek. A vegetáriánusok édesburgonyával kínált ropogós cukkinit vagy grillsajtos ételeket választhatnak, 3000 és 4500 forint közötti áron. A hagyományos hazai ízeket keresők a kolbászos standnál a fesztivál viszonylatában barátibb árakkal találkozhatnak. Itt a különféle adagok és feltétek 3600 és 4500 forint közötti összegbe kerülnek.

A nemzetközi street food vonalat főként a csirkés szendvicsek és tálak uralják. Egy alapszendvics nagyjából 3000 forintnál kezdődik. A különlegesebb szószos, például koreai BBQ-s vagy csípős változatok pedig 3500 forint körül kaphatók. A komolyabb étvágyúaknak szánt, hasábburgonyával kínált nagy csirkés tálak ára már 8500 és 10 000 forint közé esik. Emellett kapható 8500 forintos BBQ-hamburger is. Ez körettel együtt szintén jócskán átlépi a tízezres határt.

Az italok árazása egységes a rendezvény területén. Egy korsó sör 2000 forintba, a kisebb kiszerelésű alkoholmentes változatok pedig 1400 forintba kerülnek. A félliteres üdítőkért 1350 forintot, míg egy üveg ásványvízért 850 forintot kell fizetni. Összességében a fesztivál árai megfelelnek egy kiemelt európai sportesemény átlagának. Érdemes tehát előre felkészülni arra, hogy egy tartalmasabb étkezés komolyabb kiadást jelent.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #fesztivál #élelmiszer #Budapest #árak #foci #sör #gasztro #szurkolás #üdítőital #bajnokok ligája

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:12
15:08
15:01
14:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
4
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
5
24 órája
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 14:31
Nem várt számok jöttek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon