Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra. A szülők kétharmada visszafogottan költ ezen az ünnepen. Gyermekenként legfeljebb tízezer forintot szánnak ajándékra.
A gyermekes háztartásokban a gyereknap kiemelt eseménynek számít, tízből kilenc szülő minden évben megünnepli - ismertette új kutatásának eredményeit a Regio Játék. A családok 81 százalékánál valamilyen közös élmény áll a középpontban: ilyen lehet például egy kirándulás, egy állatkerti látogatás, a fagyizás vagy valamilyen helyi rendezvény. A programok mellett minden második családban tárgyi ajándék is gazdagítja a napot. Ezek közül a leggyakoribb valamilyen új játék, könyv vagy foglalkoztató füzet.
A kiadások tekintetében a szülők igyekeznek a családi költségvetéshez igazodni. A válaszadók közel fele 5 és 10 ezer forint közötti összeget szán a meglepetésre. Minden ötödik szülő pedig 5 ezer forint alatti keretből oldja meg az ajándékozást. Ezt a hazai kereskedelmi adatok is alátámasztják: májusban a bolti vásárlások átlagos értéke 10 ezer forint, míg az online rendeléseké 15 ezer forint körül mozog.
A megfelelő ajándék kiválasztásakor a legfőbb döntési szempontok közé tartozik a gyerekek kívánsága, az ár-érték arány, az életkori sajátosságok és az érdeklődési kör. Fontos elvárás az is, hogy a játék valódi élményt nyújtson, és hosszú távon is lekösse a gyermekek figyelmét.
A legnépszerűbb ajándékok kategóriája az életkor előrehaladtával változik. Az óvodásoknál a kreatív és a szabadtéri játékok a legkeresettebbek. A 4-10 éves korosztálynál már a LEGO és a különböző kreatív készletek veszik át a vezetést. A 11-14 éves kiskamaszok körében pedig egyértelműen a társasjátékok dominálnak. A jó idő és a nyári szezon közeledtével, május végén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tartósabb kerti eszközök is: ilyenek például a közös családi kikapcsolódást nyújtó trambulinok és a medencék.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
