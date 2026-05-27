2026. május 27. szerda Hella
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Two children share a book. They lie on their tummies, rest their heads on their hands and read the book together.
Vásárlás

Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra

Pénzcentrum
2026. május 27. 13:34

Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra. A szülők kétharmada visszafogottan költ ezen az ünnepen. Gyermekenként legfeljebb tízezer forintot szánnak ajándékra.

A gyermekes háztartásokban a gyereknap kiemelt eseménynek számít, tízből kilenc szülő minden évben megünnepli - ismertette új kutatásának eredményeit a Regio Játék. A családok 81 százalékánál valamilyen közös élmény áll a középpontban: ilyen lehet például egy kirándulás, egy állatkerti látogatás, a fagyizás vagy valamilyen helyi rendezvény. A programok mellett minden második családban tárgyi ajándék is gazdagítja a napot. Ezek közül a leggyakoribb valamilyen új játék, könyv vagy foglalkoztató füzet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiadások tekintetében a szülők igyekeznek a családi költségvetéshez igazodni. A válaszadók közel fele 5 és 10 ezer forint közötti összeget szán a meglepetésre. Minden ötödik szülő pedig 5 ezer forint alatti keretből oldja meg az ajándékozást. Ezt a hazai kereskedelmi adatok is alátámasztják: májusban a bolti vásárlások átlagos értéke 10 ezer forint, míg az online rendeléseké 15 ezer forint körül mozog.

A megfelelő ajándék kiválasztásakor a legfőbb döntési szempontok közé tartozik a gyerekek kívánsága, az ár-érték arány, az életkori sajátosságok és az érdeklődési kör. Fontos elvárás az is, hogy a játék valódi élményt nyújtson, és hosszú távon is lekösse a gyermekek figyelmét.

A legnépszerűbb ajándékok kategóriája az életkor előrehaladtával változik. Az óvodásoknál a kreatív és a szabadtéri játékok a legkeresettebbek. A 4-10 éves korosztálynál már a LEGO és a különböző kreatív készletek veszik át a vezetést. A 11-14 éves kiskamaszok körében pedig egyértelműen a társasjátékok dominálnak. A jó idő és a nyári szezon közeledtével, május végén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tartósabb kerti eszközök is: ilyenek például a közös családi kikapcsolódást nyújtó trambulinok és a medencék.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kiadás #család #ajándékozás #játék #háztartás #ajándék #gyereknap #gyermekek #vásárlási szokások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:00
13:45
13:34
13:20
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
4
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
5
4 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 13:45
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 13:04
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
Agrárszektor  |  2026. május 27. 13:33
Súlyos csapás ez a magyar borászoknak: évtizedes hibát vétett az ágazat