A shopping cart with grocery products in a supermarket
Vásárlás

Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán

Pénzcentrum
2026. május 22. 20:02

A PENNY Magyarország 2025. május 1. óta több mint 1200 termék árát csökkentette, így a vásárlók számos alapvető terméket még kedvezőbb, pénztárcabarát áron találhatnak meg az üzletekben. Az árcsökkenés mértéke egyes esetekben meghaladja akár a 40%-ot is, és valamennyi termékkategóriát érinti.

Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak. A PENNY kínálatában azonban számos olyan termék található, amely ma kedvezőbb áron érhető el, mint egy évvel ezelőtt, így a vásárlók a hétköznapi bevásárlások során is érzékelhető megtakarítással találkozhatnak.

Pénztárcabarát választás a mindennapokban Az akár kétszámjegyű árcsökkenés a választék nagy részét érinti, a zöldség-gyümölcstől a tejtermékeken és húskészítményeken át egészen az italokig és szezonális termékekig.

Zöldség-gyümölcs

  • Átlagosan több mint 20% árcsökkenés
  • Az almafélék ára átlagosan 29%-kal mérséklődött

Száraztészták, pékáru

  • Több mint 20 különböző termék ára csökkent a száraztészta-kategóriában
  • Átlagosan 10% feletti árcsökkenés a száraztésztáknál
  • Átlagosan 20% csökkenés a pékáru-kategóriában

Gyümölcslevek

  • Átlagosan 15% árcsökkenés
  • Egyes népszerű Purissima 50% és 100% gyümölcslevek esetében 25% árcsökkenés
  • Tejtermékek
  • Sissy: tejfölöknél átlagosan 15%-os, trappista sajtok: 8% feletti, teavaj: 18%-os árcsökkenés
  • UHT tejek: 10% feletti árcsökkenés
  • Milkeria vaj 250 g ára 45%-kal csökkent

Hús- és felvágott termékek

  • Felvágottak: 17% feletti árcsökkenés
  • Friss húsok: 13% feletti árcsökkenés
  • Dárdás debreceni csemege kolbász: 32% árcsökkenés
  • Karát mini sertésmájas: 40% árcsökkenés
  • Kedvenc Hentese csirkeszárny: 20% feletti árcsökkenés
  • Kedvenc Hentese darált sertéshús: 8% feletti árcsökkenés

Állateledel

  • Molli nedves macskaeledel: átlagosan 17%-os árcsökkenés
  • 10 kg-os kutyaeledel: 20% feletti árcsökkenés

A szezonális ajánlatok között május 28-tól különlegesen kedvező áron, 99 Ft/kg áron érhető el a sárgaburgonya, amely 57%-os árcsökkenést jelent a termék 2026. áprilisi árához képest a PENNY üzleteiben.

“Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a piaci mozgásokra és a beszállítói környezet változásaira reagálva a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsuk vásárlóink számára. Az elmúlt egy évben több alapvető termékkategóriában is sikerült kedvezőbb feltételeket elérnünk, amelyek közvetlenül megjelennek az üzletek polcain is” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési igazgatója.

Ünnepi nyitvatartás

A pünkösdi hosszú hétvégén a PENNY üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva: szombaton a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat, míg pünkösd vasárnap és hétfőn (május 24-25.) az üzletek zárva tartanak.
