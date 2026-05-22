A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.
Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán
A PENNY Magyarország 2025. május 1. óta több mint 1200 termék árát csökkentette, így a vásárlók számos alapvető terméket még kedvezőbb, pénztárcabarát áron találhatnak meg az üzletekben. Az árcsökkenés mértéke egyes esetekben meghaladja akár a 40%-ot is, és valamennyi termékkategóriát érinti.
Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak. A PENNY kínálatában azonban számos olyan termék található, amely ma kedvezőbb áron érhető el, mint egy évvel ezelőtt, így a vásárlók a hétköznapi bevásárlások során is érzékelhető megtakarítással találkozhatnak.
Pénztárcabarát választás a mindennapokban Az akár kétszámjegyű árcsökkenés a választék nagy részét érinti, a zöldség-gyümölcstől a tejtermékeken és húskészítményeken át egészen az italokig és szezonális termékekig.
Zöldség-gyümölcs
- Átlagosan több mint 20% árcsökkenés
- Az almafélék ára átlagosan 29%-kal mérséklődött
Száraztészták, pékáru
- Több mint 20 különböző termék ára csökkent a száraztészta-kategóriában
- Átlagosan 10% feletti árcsökkenés a száraztésztáknál
- Átlagosan 20% csökkenés a pékáru-kategóriában
Gyümölcslevek
- Átlagosan 15% árcsökkenés
- Egyes népszerű Purissima 50% és 100% gyümölcslevek esetében 25% árcsökkenés
- Tejtermékek
- Sissy: tejfölöknél átlagosan 15%-os, trappista sajtok: 8% feletti, teavaj: 18%-os árcsökkenés
- UHT tejek: 10% feletti árcsökkenés
- Milkeria vaj 250 g ára 45%-kal csökkent
Hús- és felvágott termékek
- Felvágottak: 17% feletti árcsökkenés
- Friss húsok: 13% feletti árcsökkenés
- Dárdás debreceni csemege kolbász: 32% árcsökkenés
- Karát mini sertésmájas: 40% árcsökkenés
- Kedvenc Hentese csirkeszárny: 20% feletti árcsökkenés
- Kedvenc Hentese darált sertéshús: 8% feletti árcsökkenés
Állateledel
- Molli nedves macskaeledel: átlagosan 17%-os árcsökkenés
- 10 kg-os kutyaeledel: 20% feletti árcsökkenés
A szezonális ajánlatok között május 28-tól különlegesen kedvező áron, 99 Ft/kg áron érhető el a sárgaburgonya, amely 57%-os árcsökkenést jelent a termék 2026. áprilisi árához képest a PENNY üzleteiben.
“Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a piaci mozgásokra és a beszállítói környezet változásaira reagálva a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsuk vásárlóink számára. Az elmúlt egy évben több alapvető termékkategóriában is sikerült kedvezőbb feltételeket elérnünk, amelyek közvetlenül megjelennek az üzletek polcain is” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési igazgatója.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ünnepi nyitvatartás
A pünkösdi hosszú hétvégén a PENNY üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva: szombaton a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat, míg pünkösd vasárnap és hétfőn (május 24-25.) az üzletek zárva tartanak.
Összesen 26 hazai előállítású konzerv csemegekukoricát vizsgáltak a Szupermenta programban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel
Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.
Itt a Lidl bejelentése, olcsóbb lett a magyarok filléres kedvence: ez óriási dobás, rengeteg vásárló örülhet
A szupermarketek árazása új vitát indított a kasszazacskók körül és a saját táska használatáról.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Azonnali árcsökkenést hozhatna a magyar boltokban a zöldség- és gyümölcs áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése, az árrésstopot pedig át kell alakítani.
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz
Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott a Lidl és a Tesco is
Rengeteg vásárló követi el ezt a súlyos hibát: szakértők rántották le a leplet a legdrágább klímás tévhitről
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 45 Magyarországon is kapható inverteres split klímát tesztelt.
Fokozatosan megszűnik az újságárusítás az Aldi boltjaiban, az átalakítás már több helyen elkezdődött.
A gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga és a narancslé olcsóbb lett, de a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni
Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.
Végveszélyben a hazai élelmiszeripar: kilátástalan a helyzet, ha nem történik csoda, mindent elnyel az olcsó import
A hazai élelmiszeripari beszállítók és kiskereskedelmi láncok működését egyszerre nehezítik az elmúlt évek piaci torzulásai.
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
"Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként" - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít