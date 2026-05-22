Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán

A PENNY Magyarország 2025. május 1. óta több mint 1200 termék árát csökkentette, így a vásárlók számos alapvető terméket még kedvezőbb, pénztárcabarát áron találhatnak meg az üzletekben. Az árcsökkenés mértéke egyes esetekben meghaladja akár a 40%-ot is, és valamennyi termékkategóriát érinti.

Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak. A PENNY kínálatában azonban számos olyan termék található, amely ma kedvezőbb áron érhető el, mint egy évvel ezelőtt, így a vásárlók a hétköznapi bevásárlások során is érzékelhető megtakarítással találkozhatnak.

Pénztárcabarát választás a mindennapokban Az akár kétszámjegyű árcsökkenés a választék nagy részét érinti, a zöldség-gyümölcstől a tejtermékeken és húskészítményeken át egészen az italokig és szezonális termékekig.

Zöldség-gyümölcs

Átlagosan több mint 20% árcsökkenés

Az almafélék ára átlagosan 29%-kal mérséklődött

Száraztészták, pékáru

Több mint 20 különböző termék ára csökkent a száraztészta-kategóriában

Átlagosan 10% feletti árcsökkenés a száraztésztáknál

Átlagosan 20% csökkenés a pékáru-kategóriában

Gyümölcslevek

Átlagosan 15% árcsökkenés

Egyes népszerű Purissima 50% és 100% gyümölcslevek esetében 25% árcsökkenés

Tejtermékek

Sissy: tejfölöknél átlagosan 15%-os, trappista sajtok: 8% feletti, teavaj: 18%-os árcsökkenés

UHT tejek: 10% feletti árcsökkenés

Milkeria vaj 250 g ára 45%-kal csökkent

Hús- és felvágott termékek

Felvágottak: 17% feletti árcsökkenés

Friss húsok: 13% feletti árcsökkenés

Dárdás debreceni csemege kolbász: 32% árcsökkenés

Karát mini sertésmájas: 40% árcsökkenés

Kedvenc Hentese csirkeszárny: 20% feletti árcsökkenés

Kedvenc Hentese darált sertéshús: 8% feletti árcsökkenés

Állateledel

Molli nedves macskaeledel: átlagosan 17%-os árcsökkenés

10 kg-os kutyaeledel: 20% feletti árcsökkenés

A szezonális ajánlatok között május 28-tól különlegesen kedvező áron, 99 Ft/kg áron érhető el a sárgaburgonya, amely 57%-os árcsökkenést jelent a termék 2026. áprilisi árához képest a PENNY üzleteiben.

“Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a piaci mozgásokra és a beszállítói környezet változásaira reagálva a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsuk vásárlóink számára. Az elmúlt egy évben több alapvető termékkategóriában is sikerült kedvezőbb feltételeket elérnünk, amelyek közvetlenül megjelennek az üzletek polcain is” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési igazgatója.

Ünnepi nyitvatartás

A pünkösdi hosszú hétvégén a PENNY üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva: szombaton a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat, míg pünkösd vasárnap és hétfőn (május 24-25.) az üzletek zárva tartanak.