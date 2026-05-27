Egy esetleges üzlet az egész európai, köztük a magyarországi ételkiszállítási piacot is jelentősen átalakíthatja
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
Több mint négyszer annyiba kerül egy minőségi olasz tészta a magyar boltokban, mint Olaszországban. Egy gazdasági témájú közösségi oldal szerint a drasztikus árkülönbséget egyértelműen a hazai kiskereskedelmet sújtó különadók és az állami beavatkozások okozzák.
"Szuper ár. Ti küldtétek a Garda-tó mellől. Ugyanaz a jobbfajta De Cecco tészta, ami a magyar Lidl-ben 1439 Ft, egy olasz üzletben akciósan 316, anélkül 420 Ft." - fakadt ki egy közösségi médiás bejegyzésében a Vakmajom nevű Facebook-oldal, amely egy olvasói fotó alapján mutatta be az eltérést. Íme:
A kép tanúsága szerint a De Cecco tészta a magyarországi Lidlben valóban 1439 forintért kapható. Ezzel szemben egy Garda-tó melletti olasz üzletben normál áron átszámítva 420, akciósan pedig csupán 316 forintot kérnek ugyanezért a termékért.
A szerző szerint ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják. Ilyen teher például az árbevétel-arányos, 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó, illetve a hatósági árak miatti veszteség. A boltok ugyanis kénytelenek ezeket a többletköltségeket áthárítani, és más termékek árába beépíteni.
A poszt írója azt is megjegyezte, hogy a jelenlegi, 356 forint körüli erős forintárfolyam csak még inkább kiemeli a hazai és a külföldi árak közötti szakadékot. Ez az árkülönbség azonban már a 400 forintos euróárfolyam idején is létezett.
Miért drágább egy rakat magyar élelmiszer itthon, mint a környező országokban?
Gyermelyi- és Barilla tészta (de még a szószok is), Pick téliszalámi, vagy épp az amerikai Prime üdítőital és a Doritos chips – ezekről a termékekről már mind kiderült, hogy több esetben is jóval olcsóbban voltak kaphatóak a környező országokban, mint Magyarországon. Miért van ez így, hogy nem csak a tengerentúlról importált, de még a Magyarországról exportált termékeken is van árelőny, ha átlépünk a magyar határon?
Megannyi tényező közrejátszik, de mind közül kiemelkedik a 27%-os, világbajnok magyar Áfa, ám több más összetevője is van. A témában nemrég részletes elemzést közölt a Pénzcentrum, amely IDE kattintva olvasható el.
