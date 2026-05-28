A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftaláttartalmat mutatott ki - közölte a szervezet.
Az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési kampány keretében végezett ellenőrzéseket. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről– jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező termékek lehetséges egészségügyi kockázataira. A kampány során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.
Az NNGYK laboratóriuma a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftaláttartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. A mérések fókuszában a legveszélyesebb és a műanyag termékekben leggyakrabban előforduló ftalátfajták álltak, köztük a dibutil-ftalát (DBP), a di-(2-etilhexil) -ftalát (DEHP) és a benzil-butil-ftalát (BBP).
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá. Egyes ftalátok azonban károsíthatják az emberi egészséget: különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. Az Európai Unióban a DBP, a DEHP és a BBP esetében nem hozható forgalomba olyan lágyított műanyagból készült termék, amely 0,1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz ftalátokat.
A ftalátok veszélyességét tovább növeli, hogy ezek az anyagok nem kötődnek stabilan a műanyag szerkezetéhez, így különböző módokon bekerülhetnek a szervezetbe. Többek között táplálékkal – például műanyag csomagolóanyagokból történő kioldódás révén, belélegzéssel – a beltéri levegőben és a háziporban jelen lévő ftalátrészecskék formájában, valamint bőrön át - közvetlen érintkezés útján is.
A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. A legsúlyosabb eset egy cipővédőnél fordult elő: ebben a termékben a DBP-tartalom 22,6%, a DEHP-tartalom 3,7% volt. Ez a jogszabályban meghatározott 0,1%-os határértéket DBP esetében 226-szorosan, DEHP esetében pedig 37-szeresen haladta meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Európai Unió szigorú előírásokat támaszt a forgalomba hozott műanyag termékekkel szemben, amelyek célja elsősorban a gyermekek védelme. Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők – az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek.
Óvatosan a Temu, Shein termékekkel! Onnan is nagy számban érkeznek a mérgező darabok
Egy korábbi interjúnkban, amely a Kínából rendelt ruhákról szólt, már bemutattuk, hogy több, online piactereken vásárolt textiltermékben is találtak egészségre ártalmas, akár tiltott vegyi anyagokat. Dobos Emese akkori nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós REACH-rendelet elvileg szigorúan szabályozza, milyen vegyi anyagok és milyen mennyiségben kerülhetnek a fogyasztókhoz, a felülvizsgálat lassúsága és a lobbinyomás miatt továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek az EU-n kívülről rendelt, ellenőrizetlen termékek.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.
Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.
Fény derült a magyar boltok legsötétebb titkára: így gombolnak le sokkal több pénzt a vásárlókról a kasszáknál
A legtöbben azt hiszik, hogy tudatosan vásárolnak, de a boltok bárkit simán megszédítenek.
Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből a népszerű termékből
Két ismert márka termékeinél találtak problémát, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp se használják el ezeket.
Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán
Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak.
Napokra lehúzzák a rolót a legnépszerűbb áruházláncok Magyarországon: kellemetlen meglepetés érhet, ha ezt nem tudod
Itt vannak a pünkösdi boltzár részletei: így alakul a boltok nyitvatartása hétfőn és vasárnap.
Rengeteg kedvelt üzlet húzza le a rolót Magyarországon: kiderült, kik az elmúlt évtized legnagyobb vesztesei
Az üzletek száma zsugorodik, miközben a méretük egyre növekszik.
Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?
A növekvő működési költségek és az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet azonban komoly veszélyt jelent a hálózat kisebb boltjaira.
Összesen 26 hazai előállítású konzerv csemegekukoricát vizsgáltak a Szupermenta programban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel
Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.