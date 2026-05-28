Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket

2026. május 28. 15:30

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftaláttartalmat mutatott ki - közölte a szervezet.

Az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési kampány keretében végezett ellenőrzéseket. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről– jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező termékek lehetséges egészségügyi kockázataira. A kampány során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.

Az NNGYK laboratóriuma a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftaláttartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. A mérések fókuszában a legveszélyesebb és a műanyag termékekben leggyakrabban előforduló ftalátfajták álltak, köztük a dibutil-ftalát (DBP), a di-(2-etilhexil) -ftalát (DEHP) és a benzil-butil-ftalát (BBP).

A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá. Egyes ftalátok azonban károsíthatják az emberi egészséget: különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. Az Európai Unióban a DBP, a DEHP és a BBP esetében nem hozható forgalomba olyan lágyított műanyagból készült termék, amely 0,1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz ftalátokat.

A ftalátok veszélyességét tovább növeli, hogy ezek az anyagok nem kötődnek stabilan a műanyag szerkezetéhez, így különböző módokon bekerülhetnek a szervezetbe. Többek között táplálékkal – például műanyag csomagolóanyagokból történő kioldódás révén, belélegzéssel – a beltéri levegőben és a háziporban jelen lévő ftalátrészecskék formájában, valamint bőrön át - közvetlen érintkezés útján is.

A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. A legsúlyosabb eset egy cipővédőnél fordult elő: ebben a termékben a DBP-tartalom 22,6%, a DEHP-tartalom 3,7% volt. Ez a jogszabályban meghatározott 0,1%-os határértéket DBP esetében 226-szorosan, DEHP esetében pedig 37-szeresen haladta meg.

Az Európai Unió szigorú előírásokat támaszt a forgalomba hozott műanyag termékekkel szemben, amelyek célja elsősorban a gyermekek védelme. Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők – az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek.

Óvatosan a Temu, Shein termékekkel! Onnan is nagy számban érkeznek a mérgező darabok

Egy korábbi interjúnkban, amely a Kínából rendelt ruhákról szólt, már bemutattuk, hogy több, online piactereken vásárolt textiltermékben is találtak egészségre ártalmas, akár tiltott vegyi anyagokat. Dobos Emese akkori nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós REACH-rendelet elvileg szigorúan szabályozza, milyen vegyi anyagok és milyen mennyiségben kerülhetnek a fogyasztókhoz, a felülvizsgálat lassúsága és a lobbinyomás miatt továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek az EU-n kívülről rendelt, ellenőrizetlen termékek.
