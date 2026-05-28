A gamerek pénztárcája is megérezheti a globális drágulást: brutális áremelést jelentettek be erre a konzolra

A Valve több mint 40 százalékkal megemelte a Steam Deck OLED árát, amit a memória- és háttértárak drágulásával indokolt. Ez a lépés ismét rávilágít arra, hogy a teljes játékipart érintő alkatrész- és logisztikai költségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a gyártókra - írta meg a BBC.

A kézi játékkonzol 512 gigabájtos változata ezentúl 789 dollárba kerül, ami 43 százalékos drágulást jelent. Az 1 terabájtos modell ára 949 dollárra emelkedett, így ez 46 százalékos áremelkedést mutat. A Valve egy blogbejegyzésben hangsúlyozta, hogy maga a hardver nem változott. A magasabb ár kizárólag az alkatrészköltségek növekedését és a globális ellátási lánc kihívásait tükrözi.

A vállalat a korábbi, olcsóbb LCD-kijelzős modelleket már nem forgalmazza közvetlenül. Emiatt az a vásárló, aki közvetlenül a Valve-tól szeretne Steam Decket rendelni, már csak a drágább OLED-verziót választhatja. Ráadásul az újabb modellek a bejelentést megelőzően már hónapok óta hiánycikknek számítottak.

Az áremelés a Valve tervezett asztali játékgépének, a Steam Machine-nek a jövőjére is árnyékot vet. Ennek az eszköznek egyelőre sem a megjelenési dátuma, sem a végleges ára nem ismert. Chris Scullion, a Video Games Chronicle főszerkesztő-helyettese szerint az alkatrészek drágulása komoly problémát jelent. Különösen a rendszermemória (RAM) árának növekedése miatt válhat a Steam Machine gyártása olyan költségessé, hogy a Valve akár a kiadás lemondását is mérlegelheti.

A RAM árának emelkedése részben a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok robbanásszerű bővülésének tulajdonítható. Ezek a létesítmények ugyanis szintén hatalmas mennyiségű memóriachipet igényelnek. A játékiparban az utóbbi időben sorra történtek a hasonló áremelések. A Sony például márciusban 90 fonttal növelte a PlayStation 5 nagy-britanniai árát, bizonyos régiókban pedig a PlayStation Plus előfizetés díja is emelkedett. A Nintendo szintén bejelentette, hogy a Switch 2 ára szeptembertől világszerte nőni fog. Az Egyesült Államokban például 449,99 dollárról 499,99 dollárra drágul a konzol. Ezzel szemben az Xbox a közelmúltban épp csökkentette a Game Pass előfizetés árát. Igaz, ennek fejében megszüntette azt a kedvezményt, amelynek köszönhetően az új Call of Duty-játékok már a megjelenés napján bekerültek a szolgáltatásba.

