2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
17 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szélerőműpark vagy szélerőműpark panorámaképe, magas szélturbinákkal a villamos energia előállítására, másolati térrel. Zöld energia koncepció.
Tech

Történelmi fordulat az energiapiacon: megtört a drága gáz uralma, végleg csődöt mondhat Putyin legfőbb fegyvere

Pénzcentrum
2026. május 28. 19:33

2026 áprilisa volt az első hónap a történelemben, amikor a szél és a nap energiájából előállított villamos energia világszinten meghaladta a gáz égetésével előállított villamos energia mennyiségét – írja Szilva Attila fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, a Furik blog szerzője.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A megújulók és az energiatárolás együtt egyre inkább képesek leválasztani az áramárakat a drága fosszilis energiahordozókról, miközben az akkumulátoros tárolás néhány év alatt képes kiváltani a csúcsidei gázerőművek jelentős részét. A folyamat Európában is gyorsíthatná az energiaárak csökkenését – Magyarországon pedig az energiatárolás és a regionális együttműködés mérsékelhetné az importfüggőséget és az áramárakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2026 áprilisa történelmi fordulópontot hozott az energetikában: először fordult elő, hogy világszinten több villamos energiát termelt a szél- és napenergia, mint a földgáz. A változás azért különösen fontos, mert a gáz sok országban még mindig az egyik legdrágább áramtermelési forma, miközben a nap- és szélenergia egyre inkább a legolcsóbbá válik.

Az elmúlt évek energiaválsága megmutatta, mennyire sérülékeny a fosszilis energiahordozóktól való függőség. „Putyin már 2021-ben elkezdte fegyverként használni a gázt Európa ellen, kihasználva függőségünket” – fogalmaz a Másfélfokon megjelent írás. A geopolitikai konfliktusok továbbra is közvetlenül hatnak az energiaárakra, miközben a fosszilis energiahordozók importja gazdasági és politikai kiszolgáltatottságot is jelent.

Az akkumulátorok gyorsabban alakítják át a piacot, mint sokan gondolják

Az energiatárolás fejlődésére különösen látványos példát ad Ausztrália, ahol Queensland államban néhány év alatt az akkumulátoros energiatároló rendszerek az esti csúcsidei gázturbinás termelés jelentős részét kiváltották. Az akkumulátorok szerepe nemcsak a hálózat stabilizálása, hanem az is, hogy csökkentsék a gáz szerepét az áramárak meghatározásában.

Így szorította ki mindössze két év az esti órákban bekapcsolt gázturbinákat az akkumulátoros ipari tárolás. Forrás: Open Electricity Dispatch, 2026. április

„Ha sikerül gyengíteni a gázárak és az áramárak közötti kapcsolatot, akkor az áramárak zuhanni kezdenek” – írja Szilva Attila. Ez már több országban látható: Spanyolországban például a jelentős nap- és szélenergia-kapacitás egyre gyakrabban szorítja le az energiaárakat, miközben javítja a versenyképességet is.

A folyamat nemcsak az áramtermelést, hanem a fűtést is átalakíthatja. Az elektromos hőszivattyúk ugyanis a fosszilis rendszereknél jóval hatékonyabbak: nem hőt termelnek, hanem a környezetből vonják el és mozgatják azt, ezért akár három-négyszer hatékonyabban működhetnek a hagyományos megoldásoknál. A technológia már ma is széles körben elterjedt az északi országokban, ahol a telek hidegebbek és hosszabbak, mint Közép-Európában.

A villamosított fűtés ugyanakkor jelentősen növelné a téli áramigényt, amikor a napsütéses órák száma korlátozott. Ezért kulcskérdés, hogy Európa mennyire képes összehangolt rendszerként működni. A különböző régiók eltérő adottságai – például a skandináv víztározós energiatárolás – csak integrált európai hálózatban használhatók ki igazán. Szilva Attila szerint kifinomultabb árazási zónákra és erősebb hálózati összeköttetésekre lenne szükség, különben az egyes országok nehezen lesznek érdekeltek a közös infrastruktúra további fejlesztésében.

Történelmi átrendeződés zajlik az energiapiacon: hamarosan tényleg eltűnhet a szén, földgáz, kőolaj?
EZ IS ÉRDEKELHET
Történelmi átrendeződés zajlik az energiapiacon: hamarosan tényleg eltűnhet a szén, földgáz, kőolaj?
A fosszilis energiahordozók, mint az olaj, a földgáz és a szén, több mint egy évszázada képezik az alapját a Föld energiarendszerének.

Magyarországon sok a napenergia, mégis magas az áramár

Magyarország különösen érdekes helyzetben van: a világ legmagasabb napenergia-részarányával rendelkezünk az árammixben, mégis magasak az áramárak. Tavaly a napenergia éves aránya elérte a 27 százalékot, júniusban pedig időszakosan a 90 százalékot is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A probléma az, hogy a nappal megtermelt energia jelentős részét még nem tudja eltárolni a rendszer az esti órákra, ezért az ország továbbra is jelentős importra szorul. A nyári esti fogyasztás ráadásul egyre nagyobb a légkondicionálók miatt, ami tovább növeli az importigényt.

Az előrelépéshez egyszerre lenne szükség nagyobb akkumulátoros tárolókapacitásra, regionális együttműködésre és több szélenergiára. A szélenergia sokszor éppen akkor tudna termelni, amikor a napenergia kiesik, így jobban kiegyensúlyozhatná a rendszert. Potenciális áttörést jelenthetne az is, ha a nagyon ritka, kedvezőtlen téli napokon – amikor sem a nap-, sem a szélenergia nem áll rendelkezésre – lehetővé válna az akkumulátorok közvetlen töltése gázturbinákról.

Az ipari mértékben telepített akkumulátorparkok, az akkumulátoros energiatároló rendszerek fejlesztései nem csak az elektromos hálózat fizikai stabilitásában (frekvencia, feszültség) segíthetnének, hanem mára képesek az áramár jelentős csökkentésére is ott, ahol kiváltják a drága gázturbinákat. Magyarország esetén jelentősen csökkentenék a nyáresti importot, valamint télen is érdemben mérsékelhetnék az áramárakat.

„Ez lenne a valódi rezsicsökkentés, ami ráadásul a klímát is védené. Tárolásra fel!” –  zárja cikkét Szilva Attila.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#tech #energia #rezsicsökkentés #magyarország #akkumulátor #klímaváltozás #földgáz #megújuló energia #hőszivattyú #energiaárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:33
19:17
19:00
18:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
3 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 19:00
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 18:03
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Agrárszektor  |  2026. május 28. 19:31
Elmossa a vihar a hétvégét? Itt a friss előrejelzés, mutatjuk, hol, mi várható