Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?

A Coop Gazdasági Csoport 2025-ben 3 százalékos növekedést ért el, így 887 milliárd forintos árbevétellel zárta az évet. A hazai üzletlánc továbbra is kulcsszerepet játszik a kistelepülések ellátásában. A növekvő működési költségek és az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet azonban komoly veszélyt jelent a hálózat kisebb boltjaira - írta a Portfolio.

A vállalatcsoport teljesítményén belül a Coop üzletlánc kiskereskedelmi forgalma 543 milliárd forintot tett ki. Ez 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A cég kiterjedt hálózattal rendelkezik, jelenleg 1400 településen közel 2100 boltot üzemeltet. Vidéki jelenlétük elengedhetetlen, mivel az országban 879 olyan település található, ahol a Coop az egyetlen élelmiszerüzlet. A hálózaton belül ugyanakkor jelentős a forgalmi koncentráció. A teljes árbevétel 90 százalékát ugyanis a cégcsoport 50 legnagyobb franchise-partnere termeli ki.

A kistelepüléseket ellátó, alacsonyabb forgalmú boltok működését és fennmaradását jelenleg több tényező is nehezíti. Az inflációs nyomás, valamint a folyamatosan emelkedő energia- és bérköltségek mellett az árstopok is kifejezetten hátrányosan érintik a kisebb alapterületű egységek jövedelmezőségét. A gazdasági nehézségeken túl az üzletláncnak a vidéki térségeket sújtó demográfiai és társadalmi változásokkal is meg kell küzdenie. Ezek közé tartozik a csökkenő lakosságszám, valamint a visszaeső vásárlóerő.