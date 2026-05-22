A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?
A Coop Gazdasági Csoport 2025-ben 3 százalékos növekedést ért el, így 887 milliárd forintos árbevétellel zárta az évet. A hazai üzletlánc továbbra is kulcsszerepet játszik a kistelepülések ellátásában. A növekvő működési költségek és az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet azonban komoly veszélyt jelent a hálózat kisebb boltjaira - írta a Portfolio.
A vállalatcsoport teljesítményén belül a Coop üzletlánc kiskereskedelmi forgalma 543 milliárd forintot tett ki. Ez 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A cég kiterjedt hálózattal rendelkezik, jelenleg 1400 településen közel 2100 boltot üzemeltet. Vidéki jelenlétük elengedhetetlen, mivel az országban 879 olyan település található, ahol a Coop az egyetlen élelmiszerüzlet. A hálózaton belül ugyanakkor jelentős a forgalmi koncentráció. A teljes árbevétel 90 százalékát ugyanis a cégcsoport 50 legnagyobb franchise-partnere termeli ki.
A kistelepüléseket ellátó, alacsonyabb forgalmú boltok működését és fennmaradását jelenleg több tényező is nehezíti. Az inflációs nyomás, valamint a folyamatosan emelkedő energia- és bérköltségek mellett az árstopok is kifejezetten hátrányosan érintik a kisebb alapterületű egységek jövedelmezőségét. A gazdasági nehézségeken túl az üzletláncnak a vidéki térségeket sújtó demográfiai és társadalmi változásokkal is meg kell küzdenie. Ezek közé tartozik a csökkenő lakosságszám, valamint a visszaeső vásárlóerő.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel
Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.
Itt a Lidl bejelentése, olcsóbb lett a magyarok filléres kedvence: ez óriási dobás, rengeteg vásárló örülhet
A szupermarketek árazása új vitát indított a kasszazacskók körül és a saját táska használatáról.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Azonnali árcsökkenést hozhatna a magyar boltokban a zöldség- és gyümölcs áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése, az árrésstopot pedig át kell alakítani.
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz
Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott a Lidl és a Tesco is
Rengeteg vásárló követi el ezt a súlyos hibát: szakértők rántották le a leplet a legdrágább klímás tévhitről
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 45 Magyarországon is kapható inverteres split klímát tesztelt.
Fokozatosan megszűnik az újságárusítás az Aldi boltjaiban, az átalakítás már több helyen elkezdődött.
A gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga és a narancslé olcsóbb lett, de a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni
Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.
Végveszélyben a hazai élelmiszeripar: kilátástalan a helyzet, ha nem történik csoda, mindent elnyel az olcsó import
A hazai élelmiszeripari beszállítók és kiskereskedelmi láncok működését egyszerre nehezítik az elmúlt évek piaci torzulásai.
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
"Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként" - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít