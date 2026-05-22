Napokra lehúzzák a rolót a legnépszerűbb áruházláncok Magyarországon: kellemetlen meglepetés érhet, ha ezt nem tudod

A pünkösdi hosszú hétvégén ismét jelentősen módosul a boltok nyitvatartása. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy üzletláncok többsége zárva tart, ugyanakkor van néhány kivétel, melyekkel tervezhetünk, ha valamit sürgősen be szeretnénk szerezni. Cikkünkben összegyűjtöttük a nagyobb láncok (Tesco, Spar/Interspar, Lidl, Aldi, Auchan, Penny, CBA/Príma, Reál, Coop) ünnepi nyitvatartását és azt is, hogy melyik üzletek lesznek nyitva az ünnepnapokon is.

Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a legtöbb nagy áruházlánc idén is zárva tart, ezért nem árt előre gondolkozni, és időben bevásárolni a hosszú hétvégére.

Jó hír, hogy a kissebb boltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek, valamint hogy a nagy láncoknak is vannak olyan egységeik, melyek nyitva lesznek pünkösdkor is.

Így alakul a pünkösdi nyitvatartás 2026-ban a legnagyobb üzletláncoknál:

Tesco

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! A Tescónak vannak benzinkutakon is üzletei, azok nyitva tartanak munkaszüneti napokon is.

Spar/Interspar

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! Kivételek a töltőállomásokon működő OMV–SPAR express üzletek, egyes SPAR partner és SPAR market boltok, valamint a a Liszt Ferenc Repülőtéren működő City SPAR.

Lidl

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Aldi

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Auchan

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

Penny

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

CBA/Príma

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! Egyes kisebb üzletek nyitva lehetnek, a nyitvatartás településenként eltérhet.

Reál

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! Egyes kisebb üzletek nyitva lehetnek, a nyitvatartás településenként eltérhet.

Coop

Május 23. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint

Május 24. (pünkösd vasárnap): zárva

Május 25. (pünkösd hétfő): zárva

Május 26. (kedd): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! Egyes kisebb üzletek nyitva lehetnek, a nyitvatartás településenként eltérhet.

Érdemes tehát előre megtervezni a bevásárlást, és időben tájékozódni az üzletek ünnepi nyitvatartásáról, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.

Fontos még megjegyezni, hogy pünkösdkor több kisebb bolt, éjjel-nappali üzlet, benzinkúti shop vagy családi vállalkozás is nyitva tarthat. Ha valami mégis lemaradna a bevásárlásból, sürgős esetben ezeken a helyeken érdemes próbálkozni.