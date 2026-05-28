Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
Az Európai Bizottság 200 millió eurós bírságot szabott ki a Temura, miután a vizsgálata során széles körben elérhető, veszélyes babajátékokat és hibás töltőket talált a kínai e-kereskedelmi óriás felületén - írta az euronews.
A Bizottság csütörtökön jelentette be a döntést. A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján a Temu nem tett eleget a kötelezettségeinek, a vállalat ugyanis nem azonosította és nem kezelte megfelelően az európai fogyasztóknak értékesített illegális, illetve nem biztonságos termékek jelentette kockázatokat. A hivatalos vizsgálat 2024 októberében indult, miután a Temut az uniós jogszabályok alapján nagyon nagy online platformmá (VLOP) minősítették.
A vizsgálat során egy független minősítő intézet próbavásárlásokat végzett a platformon. Az eredmények szerint a Temun keresztül vásárolt töltők jelentős hányada megbukott az alapvető elektromos biztonsági teszteken.
A babajátékok nagy része szintén közepes vagy magas biztonsági kockázatot hordozott. Ezek a termékek a megengedett határértéket meghaladó mértékben tartalmaztak vegyi anyagokat, emellett a kis, leválasztható alkatrészeik fulladásveszélyt jelentettek.
A Bizottság azt is kifogásolta, hogy a Temu figyelmen kívül hagyta a platformkialakításának szerepét a nem biztonságos termékek terjesztésében. A vizsgálat szerint az ajánlóalgoritmusok és a véleményvezérekre épülő promóciós programok aktívan növelhetik az illegális termékkínálat elérését. Ezt a szempontot a Temu egyáltalán nem vizsgálta érdemben.
"A kockázatértékelés nem egy adminisztratív formalitás, hanem a DSA gerince" - hangsúlyozta Henna Virkkunen. A Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke hozzátette: a Temu kockázatértékelése alábecsüli a konkrét veszélyeket. Emellett nem kellően részletes, nem átfogó, és nem támaszkodik szilárd bizonyítékokra.
A Temu közleményben reagált az esetre. A vállalat jelezte, hogy bár tiszteletben tartja a DSA célkitűzéseit, vitatja a Bizottság döntését, és a bírságot aránytalannak tartja. A cég közölte, hogy áttanulmányozza a határozatot, és megvizsgál minden rendelkezésére álló jogi lehetőséget. A Temunak 2026. augusztus 28-ig kell benyújtania egy cselekvési tervet, amelyben orvosolja a kockázatértékelési hiányosságokat. Az Európai Digitális Szolgáltatások Testülete egy hónapon belül véleményezi ezt a tervet, majd a Bizottságnak újabb egy hónapja lesz a végleges döntés meghozatalára. Amennyiben a Temu nem tesz eleget a határozatnak, a most kiszabott összegen felül további kényszerítő bírságra is számíthat.
