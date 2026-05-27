lifting the rice with chopsticks
Vásárlás

Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd

Pénzcentrum
2026. május 27. 11:00

Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben vettek az érintett termékből, semmiképp ne fogyasszák el, mivel a benne található vegyületek egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés a kifogásolt termékről. A tájékoztatás szerint az Olaszországból származó, majd egy holland importőrön keresztül hazánkba is eljutó rizsben a megengedettnél jóval magasabb az ásványolaj-eredetű szénhidrogének (MOSH és MOAH) aránya.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalmazókkal együttműködve azonnal intézkedett a tétel polcokról való levételéről és a termék visszahívásáról.

A Hatóság nyomatékosan kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne használja fel vagy fogyassza el.

A visszahívás az alábbi azonosító adatokkal rendelkező termékre vonatkozik:

  • Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice
  • Márka: SUNCLAD
  • Kiszerelés: 1 kg
  • MMI: 04/04/2027
  • Gyártó: Geovita srl (Olaszország)
  • Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Az élelmiszerekbe kerülő ásványolaj-eredetű szénhidrogének jellemzően az ipari gépek kenőanyagaiból, különböző feldolgozási segédanyagokból, vagy a csomagolóanyagokból jutnak a termékbe. Bár a szennyeződés egyik típusa (MOSH) a szakértők szerint nem ad okot különösebb aggodalomra, a rizsben szintén kimutatott MOAH-vegyületek génkárosító (genotoxikus) hatásuk miatt már valós egészségügyi kockázatot jelentenek.

