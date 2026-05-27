Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben vettek az érintett termékből, semmiképp ne fogyasszák el, mivel a benne található vegyületek egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés a kifogásolt termékről. A tájékoztatás szerint az Olaszországból származó, majd egy holland importőrön keresztül hazánkba is eljutó rizsben a megengedettnél jóval magasabb az ásványolaj-eredetű szénhidrogének (MOSH és MOAH) aránya.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalmazókkal együttműködve azonnal intézkedett a tétel polcokról való levételéről és a termék visszahívásáról.
A Hatóság nyomatékosan kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne használja fel vagy fogyassza el.
A visszahívás az alábbi azonosító adatokkal rendelkező termékre vonatkozik:
- Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice
- Márka: SUNCLAD
- Kiszerelés: 1 kg
- MMI: 04/04/2027
- Gyártó: Geovita srl (Olaszország)
- Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)
Az élelmiszerekbe kerülő ásványolaj-eredetű szénhidrogének jellemzően az ipari gépek kenőanyagaiból, különböző feldolgozási segédanyagokból, vagy a csomagolóanyagokból jutnak a termékbe. Bár a szennyeződés egyik típusa (MOSH) a szakértők szerint nem ad okot különösebb aggodalomra, a rizsben szintén kimutatott MOAH-vegyületek génkárosító (genotoxikus) hatásuk miatt már valós egészségügyi kockázatot jelentenek.
