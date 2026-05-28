A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba. A „Mindig megéri” tartós ár stratégiában a kijelölt termékek ára négy hónapon át nem emelkedik, ráadásul márciustól több mint 4400 termék lett olcsóbb, átlagosan 11,37%-kal. Ez azért is nagy szó, mert a szektorban éves alapon közben emelkedtek az árak: a mosó- és tisztítószerek 2,8%-kal, a testápolási cikkek pedig 2,9%-kal kerültek többe.
A hivatalos adatok is azt mutatják, hogy nincs általános áresés: a KSH fogyasztóiár-indexe szerint 2026 áprilisában az egy évvel korábbihoz képest a mosó- és tisztítószerek ára 2,8%-kal, a testápolási cikkeké pedig 2,9%-kal emelkedett. Úgy tűnik, hogy a dm határozottan nem ezt az utat járja. A több ezer terméket érintő árcsökkentés a mindennapi bevásárlásoknál közvetlenül is érezhető lehet, különösen ott, ahol rendszeresen fogyó háztartási és szépségápolási cikkekről van szó.
Hogy lehet ezt elérni?
A jobb ár-érték arány több dologból áll össze: egyrészt ott vannak a dm márkás termékek, másrészt a törzsvásárlói program ajánlatai. Emellett a tartós árak mellett is folyamatosan keresik, hol lehet még lejjebb vinni az árakat: a működés hatékonyabb szervezésével és a különböző területek közötti együttműködéssel igyekeznek elérni, hogy a minőség megmaradjon, az ár viszont barátságosabb legyen.
A rendszer egyik nagy előnye, hogy nem kell állandóan az akciókat lesni: a kosárba olyan termékek is kerülhetnek, amelyeknél négy hónapon át nem változik az ár. A kínálat fókuszában a mindennapokban fontos, „gyorsan fogyó” termékek állnak, de a polcokon kiemelt helyen vannak a szépségápolási, illetve az egészséges életmódot támogató termékek is. A sajátmárkás árucikkek pedig sok kategóriában adhatnak kézzelfogható alternatívát.
Három pillér a kiváló ár-érték arányért
A dm három alappillérrel írja le, mire épít: a tartós ár garancia a teljes kínálatra – nagyjából 17 ezer termékre – kiterjed, mellette ott vannak a dm márkás termékek, valamint az active beauty törzsvásárlói program, ami egész évben többféle előnyt kínál. A vásárlói szokásokat jelzi, hogy 2025-ben majdnem minden második eladott termék a 31 dm márkacsalád valamelyikéből származott. Eközben a beszállítói márkák sem tűnnek el: a polcok mintegy háromnegyedét továbbra is ezek adják, vagyis a választék széles marad.
Az active beauty program közben folyamatosan bővül: a dm App-ban hónapról hónapra új ajánlatok jönnek, és a törzsvásárlók a dm különböző kommunikációs csatornáin is találkozhatnak extra lehetőségekkel.
Tudatosság erősítése és transzparencia
A dm az átláthatóságot is előtérbe teszi: az árcédulákon jelzik, mikor volt legutóbb áremelés. A tartós árak logikája egyszerű: így kevésbé kell „betárazni” egy-egy akció miatt, mert a termékek hosszabb ideig ugyanazon az áron elérhetők. A stabilabb árazás ráadásul egyenletesebbé teheti a keresletet is, ami a drogériának és a partnereknek is könnyebbséget jelenthet a tervezésben, és hozzájárulhat az erőforrások kíméléséhez.
(x)
