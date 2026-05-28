Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton

Május 30-án, szombaton este rendezik Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, ahol az Arsenal és a PSG csapnak majd össze. Mivel május végére az időjárás máris a nyári kánikulát idézi, nagyon sok focibarát szabadtéri, kiülős helyet keres, hogy jó társaságban nézhesse az év egyik legfontosabb meccsét.

A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legjobb(nak ígérkező) fővárosi helyszíneket, ahol óriás kivetítőn izgulhadtod végig a finálét - foglalni talán még nincs túl késő, a komoly tömeg azonban szinte mindenhol garantált.

Budapest Garden

Az Óbudán, a Duna-part mellett fekvő Budapest Garden az egyik legnagyobb szabadtéri BL-döntős helyszín lesz a városban. Óriáskivetítővel, professzionális hangtechnikával és fesztiválhangulattal készülnek az Arsenal–PSG fináléra, ráadásul a hatalmas kerthelyiség miatt igazi közös szurkolásra lehet számítani. A street food udvar külön pluszt ad az estének, így sokan akár már órákkal a kezdés előtt megérkezhetnek. Az egész hely inkább emlékeztet majd egy nyári fan zónára, mint hagyományos meccsnézésre.

Széllkapu Park

A Millenárison, a Széllkapu Parkban szervezett óriáskivetítős közvetítés az egyik jó budai opció lehet szombat este: a parkhangulat miatt azoknak is jó választás lehet, akik nem feltétlenül klasszikus sportbárban néznék a döntőt. A szervezők igazi közösségi meccsnézést ígérnek, sok száz drukkerrel. Az esti fények és a szabadtéri hangulat különösen erős atmoszférát adhatnak a finálénak.

Treffort Kert

A belvárosi kerthelyiség azoknak lehet ideális, akik nem akarnak teljesen kiszakadni az éjszakai budapesti pezsgésből. A szabadtéri vetítés miatt sok társaság választja majd ezt a helyet, különösen egyetemista és fiatal közönségre lehet számítani - a stadion relatív közelsége miatt pedig simán elképzelhető, hogy a döntőre a városba érkező Arsenal- és PSG-szurkolók egy része is itt lesz. A hangulat itt sokkal lazább, beszélgetősebb lehet, mint egy klasszikus sportpubban.

Jégkert

A budai Jégkert az egyik legnagyobb nyári sörkertes meccsnéző hely Budapesten. Nagy előnye, fedett-nyitott terasz és a hatalmas kivetítők miatt rossz idő esetén is működhet a szabadtéri élmény. A BL-döntő miatt várhatóan már jóval kezdés előtt megtelik majd.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.28.

Champs Sziget

A Margitszigeten a szabadtéri Champs-változatban minden nagy tornán lehet nyarata meccset nézni, legyen az Eb, vb vagy BL. A zöld környezet, a nagy vászon és a nyári este együtt nagyon erős meccsnézős atmoszférát ad: az egész hely inkább emlékeztet egy szabadtéri sportfesztiválra.

Fan Zone, Városliget

A BL-döntő hétvégéjén több ideiglenes szurkolói zóna is megnyílik a városban, ezek közül a Városliget környéke lesz az egyik legnagyobb közösségi központ. Az óriáskivetítők mellett külön programokkal és esti eseményekkel is készülnek. Azoknak lehet ideális, akik a stadionhangulatot keresik - jegy nélkül is.

Tilos a Tilos kerthelyiség

A Tilos a Tilos inkább underground, alternatív helyszínként lehet érdekes választás a döntőre - a Palotanegyed szintén a nyári kiülős helyek egyik népszerű szereplője A szabadtéri közvetítés miatt azonban itt is komoly tömeg alakulhat ki. A hely egyik erőssége a lazább, kevésbé turistás közeg: azoknak lehet jó opció, akik a klasszikus sportbáros hangulat helyett valami "budapestiesebbet" keresnek.

Zsiráf Pest

A Nyugati pályaudvar melletti teraszos helyszín a nagy nyári sportesemények idején rendszeresen megtelik szurkolókkal. Könnyen megközelíthető, ezért sok spontán meccsnéző is itt köthet ki szombat este. A hely inkább könnyed, nyári közösségi élményt ad, mint hardcore sportbáros atmoszférát. A BL-döntő alatt azonban itt is garantált lesz a hangulat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA