Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják

Az online csalások új hulláma már Magyarországon is tömegeket ér el: egyre kifinomultabb módszerekkel verik át a gyanútlan vásárlókat. Egy friss eset jól mutatja, hogyan épülnek fel a kamu webáruházak, és miként válik egy csábító ajánlatból gyorsan pénz- és adatvesztés.

Az elmúlt időszakban Magyarországon látványosan megszaporodtak a különböző online és digitális csalási formák. Egyre több panasz érkezik SMS-ben terjedő átverésekről, adathalász e-mailekről, banki visszaélésekről és hamis webáruházakról. A módszerek sokfélék, de a lényeg szinte mindig ugyanaz: a felhasználók bizalmának megszerzése, majd a pénzük vagy személyes adataik megszerzése.

Ebbe a sorba illeszkedik az a történet is, amelyről a Pénzcentrum követője egy olvasói levélben számolt be. A beszámoló szerint az áldozat egy Luca Budapest nevű (mint utóbb kiderült, kamu) webáruházban vásárolt magának cipőt. Az ajánlat első ránézésre kifejezetten meggyőzőnek tűnt: igényes fotók, ismert márkákat idéző cipők, és akár 70%-os kedvezményekkel hirdetett „készletkisöprés”. Olvasónk úgy érezte, jó üzletet köt, amikor megrendelt egy drágább, minőségi cipőnek hirdetett terméket.

A gyanú elsőre nem merült fel, a problémák a szállításnál kezdődtek. A csomag jóval a szokásos kézbesítési határidő után érkezett meg, hetek teltek el a rendelés és a kézhezvétel között.

Amikor pedig megérkezett a küldemény, kiderült, hogy a doboz tartalma köszönőviszonyban sincs azzal, amit rendelt: a drága cipő helyett egy olcsó, néhány száz forintot érő, gyenge minőségű, műanyag kínai bóvli lapult benne a várt prémium cipő helyett.

A meglepetések sorozata azonban itt még nem ért véget: a címkén hibás magyarsággal szerepelt a cím, sőt olyan helységnév is feltűnt, amelynek semmi köze nem lehetett a kézbesítéshez. A címke alatt egy másik, korábbi címke, vagy annak nyomai látszódtak, ami arra utal, hogy a csomagot utólag átcímkézték. További gyanús jel volt, hogy a csomagon egyszerre több futárszolgálat neve is szerepelt – például a Fürge Futár és a Sameday –, ami erősen felveti a gyanút, hogy a futárcégek neveivel is visszaéltek, pusztán a hitelesség látszatának fenntartása érdekében.

Miután olvasónk rájött, hogy átverték, elkezdett utánanézni a webáruháznak eredetének, illetve annak, hogy esetleg más vásárlók milyen tapasztalatokról tudnak beszámolni. Rengeteg felhasználó, több Facebook-os csoportban is hasonló történeteket osztott meg, sőt: mint kiderült, akadtak olyanok is, akik úgy kaptak csomagot az említett cég nevében, hogy soha nem rendeltek tőlük semmit. (Mindössze néhány hete írtunk egyébként arról, hogy rengeteg magyar kapott mostanában váratlan, gyanús csomagot – cikkünkben úgy tűnik, ennek épp az egyik felelőseit sikerült lebuktatnunk –)

A kép lassan összeállt: nem egy egyszeri hibáról, hanem egy tudatosan felépített, rendszerszintű átverésről van szó. A Kamuwebshopok.hu közösség - A kamu, átverős és csaló webáruházak ellen nevű Facebook-csoportban felhasználók panaszainak tömegével lehetett szembesülni az említett weboldal – vagy annak egyik alteregója kapcsán.

A megosztott tapasztalatok alapján ugyanis az is kirajzolódik, hogy ezek a weboldalak jellemzően rövid életűek. Amint megszaporodnak a negatív visszajelzések, a domain eltűnik, majd rövid időn belül egy nagyon hasonló, új név bukkan fel – például Luca-Budapest után Anna-Budapest, vagy más, „Budapest” utótaggal ellátott elnevezés. A „Budapest” név visszatérő elem, miközben az is kiderült, hogy a működésüknek semmi köze a városhoz.

Ezutóbbiról már a következő bejegyzésben számolt be egy áldozat:

Egy Facebook-csoportos bejegyzés mutatja, milyen elterjedt csalási hálózatról beszélünk.

A mellékelt képen látható bejegyzés már kibervédelmi aggályokat is említ az oldallal szemben, amely meglehetősen riasztó képet fest.

A bejegyzés szerzője először a csalit írja le, amelyről a cikk elején már írtunk. A 70%-os „készletkiárusítás” olyan mértékű kedvezmény, amely valós, prémium, ortopéd vagy kényelmi cipők esetében gyakorlatilag irreális. Ez a „túl szép, hogy igaz legyen” típusú ajánlat tipikus marketingcsapda, amelynek célja, hogy minél több felhasználót rávegyen a rendelésre – vagy legalább az adatai megadására. A technikai elemzés ezután a „motorháztető alá” néz. A böngésző fejlesztői konzoljában közel száz piros hibajelzés jelenik meg, ami súlyos konfigurációs káoszra utal. Ez az önmagában is gyenge minőségű, összetákolt weboldalak jellemzője, de itt nem áll meg a történet. A háttérben egy automatizált adatgyűjtő kód – úgynevezett capi-automation – fut, amely egy amerikai (Ohio állambeli) szerverhez kapcsolódik, és digitális ujjlenyomatot készít a látogatókról. Mindez a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül történik, ami súlyos adatvédelmi aggályokat vet fel. A bejegyzés kitér arra is, hogy az oldalon megjelenő jogi és tájékoztató szövegek zavarosak, részben németül, részben hibás magyarsággal íródtak. Olyan kifejezések szerepelnek bennük, mint a „Bitte beachten Sie”, miközben a szöveg más részei magyarnak szánt, de rosszul fordított, értelmetlen mondatok. Ez arra utal, hogy a csalók egy külföldi sablont használnak, amelyet felületesen, gépi fordítással „magyarosítottak”. Különösen beszédes elem a hamis hivatkozások használata: a bejegyzés szerint az oldal olyan Google-mérési megoldásokra (például Universal Analyticsre) hivatkozik, amelyeknek semmilyen technikai nyoma nincs a kódban, ráadásul az adott szolgáltatás már megszűnt. Ez azt mutatja, hogy a csalók csak a látszat kedvéért emlegetnek ismert technológiákat, valójában azonban nem használják őket. A nyomozati anyag összegzése szerint ezen oldalak elsődleges célja nem a cipőértékesítés, hanem az adathalászat: a felhasználók személyes és technikai adatainak begyűjtése, illetve a bizalmuk kihasználása. Ezt erősíti az is, hogy a domain külföldön van regisztrálva, a háttérben futó kódok pedig amerikai szerverekre dolgoznak.

A nevezett Facebook-csoport ráadásul csak egy a sok közül, ahogy az említett webshop-hálózat is csepp a tengerben: a felhasználók (áldozatok) heti rendszerességgel számos hasonló esetet dokumentálnak – ez is azt mutatja, hogy nem elszigetelt jelenségről, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Az egyik legfontosabb tanulság: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nagy eséllyel nem az.

A másodkézből vásárolt termékek esetében is érdemes óvatosnak lenni

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy rengeteg csalás történik ezeken az online piactereken. Mint ahogy arra a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is felhíva a figyelmet,

Magyarországon szinte kivétel nélkül minden ügytípussal, így termék vásárlása vagy szolgáltatás nyújtása kapcsán történt hibás teljesítéssel, átverésekkel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal is találkoznak a fogyasztóvédők. Van azonban pár ökölszabály, amikre figyelve nem érhet minket baj.

A szervezet szerint gyakoriak az olyan esetek amikor egy vásárló online platformon, úgynevezett marketplacen vásárol meg egy adott terméket, majd amikor kifogása merül fel a vásárlással kapcsolatban, meglepetten tapasztalja, hogy a marketplace-t üzemeltető vállalkozás azzal utasítja el, hogy nem áll fenn közöttük szerződéses kapcsolat.

Sok esetben ugyanis a marketplace – ami lehet akár egy online webáruházként is működő kereskedő – csak a felületet biztosítja más vállalkozások számára, amelyek ezen platformon keresztül érétkesítik termékeiket.