Fernando Alonso nem vesz részt a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján: a spanyol pilóta első gyermeke születése miatt később érkezik Suzukába.
Brutális, mennyit kérnek már egy gyerekméretű focimezért is: nem túlzás ez?
Akár 123 fontba, átszámítva nagyjából 60 ezer forintba is kerülhet egy gyerekméretű angol válogatott mez a nyári labdarúgó-világbajnokságra. A szurkolók és a sportminiszter szerint is megkérdőjelezhető, hogy indokolt-e ekkora áremelés - jelentette a BBC Sport.
Az idei világbajnokságra készülve a három nagy sportszergyártó, az Adidas, a Nike és a Puma nagyjából egyszerre mutatta be a legtöbb válogatott szerelését. Az angol szövetség webáruházában egy 7–15 éves gyereknek szánt, névvel és számmal ellátott mezes-nadrágos szett ára 122,98 font, míg egy felnőtt mez feliratozással 104,99 fontba kerül. Egy négytagú család – két szülő, egy nagyobb és egy kisebb gyerek – számára az összköltség megközelíti a 400 fontot, vagyis átszámítva a 180 ezer forintot.
A Nike az angol, a francia és a holland válogatott mezeiért öt fonttal többet kér, mint a klubcsapatok, például a Chelsea vagy a Tottenham szereléseiért. Ezzel az angol szurkolók többet fizetnek, mint a skót, a walesi vagy az északír drukkerek az Adidas által gyártott mezeikért. A Nike közleményében azzal indokolta az áremelést, hogy az anyag-, gyártási és logisztikai költségek növekedését kell ellensúlyozniuk, miközben igyekeznek az iparág élvonalában maradni az innováció terén.
Peter Rohlmann sportkereskedelmi szakértő elemzése szerint egy felnőtt szurkolói mez gyártási és szállítási költsége mindössze 8,50 font körül alakul. Ehhez további 9,50 font marketing-, licenc- és forgalmazási költség társul. Egy 104,99 fontos mez esetében az áfa 17,50 fontot tesz ki, a fennmaradó mintegy 64,49 fontnyi nyereség pedig a gyártó és a kereskedő között oszlik meg. A Nike és a Puma árai az előző, 2022-es világbajnokság óta az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek.
Stephanie Peacock sportminiszter a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy bár az árképzés üzleti döntés, megérti a szurkolók aggodalmait, és fontosnak tartja a megfizethetőséget. Az England Supporters Travel Club egyik tagja, Nick Jones elmondta: a válogatott szerelések legalább két évig aktuálisak, szemben a klubmezek egyéves ciklusával. Ennek ellenére a gyerek- és csecsemőmezek árazása különösen nehezen védhető, tekintettel az elenyésző anyagszükségletre.
A magas árak hatására az utóbbi években megugrott a hamisított mezek piaca. A szurkolók akár 10 fontért is beszerezhetnek másolatokat ázsiai, jellemzően kínai online kereskedőktől. Ezek a cégek gyakran ugyanazokban a városokban működnek, ahol az eredeti mezeket is gyártják. Jones szerint a szurkolói csoportos csevegésekben már a hivatalos bemutató utáni órákban megjelentek a hamis mezekre mutató hivatkozások. Hozzátette: senkit sem hibáztat, aki a töredékáras változatot választja.
