Man putting new custom insole in a shoe. Feet recreation medicine concept
Vállalkozás

Nem vicc! Közel 5 milliárddal húzta le az államot a hazai cipőmaffia: így verték át magyarok tömegeit

Pénzcentrum
2026. március 20. 20:33

Lezárult a nyomozás az országos méretűvé duzzadt ortopédcipő-maffia hajdú-bihari szálában. A rendőrség közleménye szerint összesen 77 ember, köztük 37 orvos ellen javasol vádemelést. Egy békéscsabai cég ugyanis fiktív vények felírásával 4,5 milliárd forint kárt okozott az államnak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) közel négy éve kezdte meg a kiterjedt költségvetési csalás felderítését. A most lezárt ügyrészlet fókuszában egy békéscsabai vállalkozás áll. A cég ortopéd szakorvosokkal összejátszva jogosulatlanul igényelte vissza a gyógyászati segédeszközök után járó társadalombiztosítási támogatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK).

A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak. Ha a betegek a felírt terméket közvetlenül a vállalatnál vásárolták meg, a szakorvosok vényenként 20 és 40 ezer forint közötti kenőpénzt kaptak.

A hálózat nemcsak a rendelőkben működött. A vállalkozás munkatársai idősotthonokban, óvodákban, iskolákban és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyeken is tartottak kihelyezett vizsgálatokat. Az ezekben az intézményekben dolgozókat szintén beszervezték, így ők minden egyes felírt termék után ezer forint jutalékot tehettek zsebre.

A nagyszabású ügyben a nyomozók 37 orvos, 31 cégalkalmazott és 9 intézményi dolgozó ellen javasolnak vádemelést. A nyomozati iratokban 706 rendbeli vesztegetés, 94 rendbeli vesztegetés elfogadása, valamint 9 rendbeli költségvetési csalás szerepel.
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

