Két ember életét vesztette egy robbanásban Róma külvárosában, amikor a gyanú szerint épp pokolgépet szereltek össze.
Nem vicc! Közel 5 milliárddal húzta le az államot a hazai cipőmaffia: így verték át magyarok tömegeit
Lezárult a nyomozás az országos méretűvé duzzadt ortopédcipő-maffia hajdú-bihari szálában. A rendőrség közleménye szerint összesen 77 ember, köztük 37 orvos ellen javasol vádemelést. Egy békéscsabai cég ugyanis fiktív vények felírásával 4,5 milliárd forint kárt okozott az államnak.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) közel négy éve kezdte meg a kiterjedt költségvetési csalás felderítését. A most lezárt ügyrészlet fókuszában egy békéscsabai vállalkozás áll. A cég ortopéd szakorvosokkal összejátszva jogosulatlanul igényelte vissza a gyógyászati segédeszközök után járó társadalombiztosítási támogatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK).
A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak. Ha a betegek a felírt terméket közvetlenül a vállalatnál vásárolták meg, a szakorvosok vényenként 20 és 40 ezer forint közötti kenőpénzt kaptak.
A hálózat nemcsak a rendelőkben működött. A vállalkozás munkatársai idősotthonokban, óvodákban, iskolákban és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyeken is tartottak kihelyezett vizsgálatokat. Az ezekben az intézményekben dolgozókat szintén beszervezték, így ők minden egyes felírt termék után ezer forint jutalékot tehettek zsebre.
A nagyszabású ügyben a nyomozók 37 orvos, 31 cégalkalmazott és 9 intézményi dolgozó ellen javasolnak vádemelést. A nyomozati iratokban 706 rendbeli vesztegetés, 94 rendbeli vesztegetés elfogadása, valamint 9 rendbeli költségvetési csalás szerepel.
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.
Baljós jelenségre lettek figyelmesek a magyar gazdaságban: hiába maradt el a csődhullám, valami nagyon nincs rendben
Bár csökken a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma, a cégtrendben továbbra sincs fordulat. A vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.
A kezdeményezés a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel történő megvalósítását célozza.
Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett a vállalkozások körében.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még február végén hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni központját.
Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz
A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell
A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát.
A Cápák között legújabb epizódjában a legtöbb pitch végül befektetés nélkül zárult, az est egyetlen üzletét egy különleges turisztikai vállalkozás vitte el.
Érik az újabb gyárbotrány Magyarországon? Súlyos dolgok derültek ki a Dunai Vasmű tulajdonosáról - több környező országban óriási károkat okoztak
A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
"Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak".
Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.