2026. március 24. kedd Gábor, Karina
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is

Pénzcentrum
2026. március 24. 16:46

Az Aldi és a Lidl térnyerése már rég túlmutat az alacsony árak vonzerején. A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket - írta meg az International Supermarket News.

A változás hátterében a vásárlói magatartás tartós átrendeződése áll. A fogyasztók egyre kevésbé márkahűek, döntéseiket a háztartási költségvetés szűkülése, a valódi ár-érték arány keresése és az egyszerűségre való törekvés határozza meg. Sokan váltanak a prémium márkákról a saját márkás termékekre, amelyek minőségét ma már a többség egyenértékűnek fogadja el a márkás termékekével. Az impulzusvásárlások visszaszorultak, és előtérbe kerültek a tudatos, célzott bevásárlások. Ez ráadásul nem csupán egy átmeneti jelenség, hanem hosszú távú tendencia.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Aldi és a Lidl sikerének kulcsa nem pusztán az alacsony ár, hanem a rendkívül hatékony, minden szinten optimalizált üzleti modell. A szűkített termékválaszték gyorsabb vásárlói döntéshozatalt eredményez. Emellett csökkenti a működési komplexitást, és jobb kontrollt biztosít az ellátási lánc felett. A saját márkás termékek magas aránya védi a haszonkulcsot, versenyképesen tartja az árszintet, és csökkenti a globális márkáktól való függőséget. Mindezt a kisebb, hatékonyabban üzemeltetett boltok, a karcsúsított létszámgazdálkodás és a racionalizált logisztika egészíti ki.

Fontos elem az adatvezérelt döntéshozatal is. A keresleti mintázatok elemzése, az árazás optimalizálása és a fogyasztói trendekhez való gyors alkalmazkodás mind hozzájárul a sikerhez. Ezt a modellt ma már nem hagyományos diszkont kiskereskedelemnek, hanem sokkal inkább "precíziós kiskereskedelemnek" érdemes nevezni.

A diszkontláncok terjeszkedése a teljes szupermarket-szektorra hatással van. A nagy, hagyományos szereplők – mint például a Tesco, a Sainsbury's vagy éppen a Walmart – kénytelenek bővíteni a saját márkás kínálatukat és agresszívabb árazást alkalmazni. Emellett egyszerűsíteniük kell az üzletkoncepciójukat és a termékválasztékukat is. Az iparág egy olyan modell felé mozdul el, amelyben a hatékonyság és az értékteremtés fontosabbá válik, mint a puszta méret vagy a széles kínálat.

A hagyományos szupermarket-modell – a nagy alapterület, a hatalmas választék és a márkadominancia – egyre inkább veszít a vonzerejéből. A mai vásárlók a letisztult, gondosan válogatott termékkínálatot, a kiszámítható árazást, valamint a gyors és kényelmes vásárlási élményt részesítik előnyben. Ebben a piaci környezetben a szűkebb választék már nem hátrányt, hanem stratégiai előnyt jelent. A kiskereskedelem jövőjét ugyanis nem a méret, hanem a fegyelmezett működés és a célzott értékajánlat határozza meg.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #aldi #lidl #kiskereskedelem #kereskedelem #bevásárlás #üzletlánc #vásárlási szokások #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
