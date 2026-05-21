Itt a Lidl bejelentése, olcsóbb lett a magyarok filléres kedvence: ez óriási dobás, rengeteg vásárló örülhet

A Lidl brit üzleteiben bevezetett olcsó papírszatyrok újabb fejezetet nyitottak a műanyag zacskók visszaszorításában, miközben a szupermarketek árazási politikája továbbra is heves fogyasztói vitákat vált ki az Egyesült Királyságban. A jelenség Magyarországon is ismerős, ahol a bolti szatyrok árazása szintén a tudatosabb, saját táska használatát ösztönzi. A hazai árak ugyanakkor eltérő szinteken mozognak: az egyszer használatos zacskók néhány forinttól elérhetők, míg a papírtáskák jellemzően 100-400 forintba kerülnek.

A Lidl az Egyesült Királyság valamennyi üzletében bevezette az olcsó papírszatyrot. Ezt mindössze 15 pennyért (kb. 60 forint) vásárolhatják meg a vevők, ami jóval kevesebb a legolcsóbb műanyag bevásárlótáska áránál - írta a The Sun.

Az új papírszatyrok 25 pennyvel kevesebbe kerülnek, mint a diszkontlánc legolcsóbb, 40 pennys (kb. 160 forint) műanyag szatyra. A Lidl tavaly emelte a műanyag tasakok árát. Ezzel a lépéssel felzárkózott a többi brit szupermarket árszintjéhez.

Az áremelés nemcsak a Lidlnél kavart port. A Tesco és a Sainsbury's is emelte szatyrai árát, ami mindkét áruházlánc vásárlói körében komoly felháborodást váltott ki. A közösségi médiában emiatt sokan arra biztatták egymást, hogy inkább vigyenek magukkal saját bevásárlótáskát az üzletekbe.

Magyarországon a bolti szatyrok árazása hasonló környezetvédelmi logikát követ, mint az Egyesült Királyságban, vagyis alapvetően a saját táska használatát ösztönzik, de az árak és a terméktípusok némileg eltérnek a brit példától.

A legolcsóbb kategóriát a vékony, egyszer használatos műanyag zacskók jelentik (pl. a pékáruknál, zöldségeknél). Ezek sok helyen már nem is ingyenesek, ami uniós trend is, hiszen a műanyaghasználat visszaszorítása régóta cél. A hazai áruházláncokban jellemzően 5 és 25 forint közötti áron érhetők el mérettől függően. Emellett elérhetők az úgynevezett erősebb, többször használatos műanyag szatyrok is, amelyek ára nagyjából 50 és 200 forint között mozog, és tartósabb kialakításuk miatt akár több bevásárlásra is alkalmasak.

A papírtáskák ennél drágább kategóriát képviselnek Magyarországon: általában 100-200 forint körül indulnak a kisebb méretek, míg a nagyobb, erősebb változatok akár 200-400 forintba is kerülhetnek.

Összességében a magyar árak alapján a legolcsóbb műanyag zacskók továbbra is jóval kedvezőbbek, mint az Egyesült Királyságban említett Lidl-papírszatyor ára, ugyanakkor a papírtáskák felső árszintje Magyarországon már akár magasabb is lehet, mint a brit diszkontlánc új ajánlata.