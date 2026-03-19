Idős férfi otthon tévézik. Egy idősebb férfi próbál valami érdekes dolgot találni a tévében, amire odafigyelhet. A csatornaszörfölés a különböző televíziós csatornák gyors átfutásának gyakorlata.
Vásárlás

Életbe lépett az új szabály a magyar boltokban: így kaphatod vissza a teljes vételárat, ha elromlik egy termék

Pénzcentrum
2026. március 19. 13:29

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez továbbra is a jótállással, szavatossággal és hibás teljesítéssel kapcsolatos kérdések érkeznek a legnagyobb számban. Március 1-től új szabályok léptek életbe, amelyek több ponton is változást hoztak.

A legfontosabb módosítás, hogy jótállás szempontjából már nemcsak magánszemélyek számítanak fogyasztónak. Azok a mikro, kis és középvállalkozások is ide tartoznak, amelyek nem üzleti célból, hanem kiskereskedelmi vásárlás keretében szereznek be egy terméket.

A kötelező jótállás időtartama az árhoz igazodik.

  • 10 ezer és 250 ezer forint között 2 év,
  • 250 ezer forint felett 3 év jótállás jár.

A határidő az átvétel napjától indul, vagy attól az időponttól, amikor a terméket üzembe helyezik. Változás az is, hogy 100 ezer forint alatt a vállalkozásoknak már nem kötelező jótállási jegyet adni. A jogok azonban ebben az esetben is érvényesíthetők a vásárlást igazoló bizonylattal.

A fogyasztók több helyen is intézhetik a jótállási igényüket. Nemcsak a székhelyen, hanem telephelyen, fióktelepen vagy a megjelölt szerviznél is bejelenthetik a hibát.

Szabályozottabb lett a javítás és csere folyamata is. Ha a termék nem javítható, 8 napon belül cserélni kell. Ha a csere nem megoldható, a vételárat vissza kell fizetni. Ugyanez érvényes akkor is, ha a termék három javítás után újra meghibásodik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fontos határidő a 30 napos javítási limit. Ha eddig nem készül el a javítás, a vállalkozásnak cserélnie kell a terméket, vagy vissza kell térítenie a teljes vételárat. A jótállási idő meghosszabbodik a javítás idejével, vagyis azzal az időszakkal, amíg a terméket nem lehetett rendeltetésszerűen használni.

Egyes termékeknél speciális szabályok érvényesek. A nagy méretű vagy beépített eszközöket a használat helyén kell javítani. Kivételt jelentenek többek között a járművek, például az autók, motorok vagy elektromos rollerek.
