Kivágott felvétel egy fiatal nőről, aki okostelefont használ, miközben szünetet tart a városi bevásárlásban.
Vásárlás

Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak

Pénzcentrum
2026. április 29. 16:15

Végleg bezárta összes magyarországi üzletét a Claire's. Az egykor népszerű bizsulánc hazai leányvállalatának felszámolója hivatalosan is megerősítette a bolthálózat teljes megszűnését.

Az anyavállalat még tavaly augusztusban jelentett csődöt, a tulajdonos pedig ezt követően azonnal kezdeményezte a Claire's Hungary Kft. felszámolását. Az eljárás megindulásakor a láncnak itthon még tizenöt boltja működött.

Bár az első hírek még arról szóltak, hogy a magyarországi üzleteket nem érinti az anyacég csődje, az elmúlt hónapokban a hazai egységek folyamatosan zártak be. Sokáig nem volt egyértelmű, hogy a sorozatos bezárások mögött ténylegesen a felszámolási eljárás áll. Mostanra azonban az eljárást levezénylő Configuro Kft. pontot tett az ügy végére, és megerősítette a márka teljes hazai kivonulását - számolt be a HVG.

#vásárlás #cég #csőd #felszámolás #magyarország #kiskereskedelem #kereskedelem #üzletlánc #boltbezárás #üzletek #boltlánc

