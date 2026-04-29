Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak

Végleg bezárta összes magyarországi üzletét a Claire's. Az egykor népszerű bizsulánc hazai leányvállalatának felszámolója hivatalosan is megerősítette a bolthálózat teljes megszűnését.

Az anyavállalat még tavaly augusztusban jelentett csődöt, a tulajdonos pedig ezt követően azonnal kezdeményezte a Claire's Hungary Kft. felszámolását. Az eljárás megindulásakor a láncnak itthon még tizenöt boltja működött.

Bár az első hírek még arról szóltak, hogy a magyarországi üzleteket nem érinti az anyacég csődje, az elmúlt hónapokban a hazai egységek folyamatosan zártak be. Sokáig nem volt egyértelmű, hogy a sorozatos bezárások mögött ténylegesen a felszámolási eljárás áll. Mostanra azonban az eljárást levezénylő Configuro Kft. pontot tett az ügy végére, és megerősítette a márka teljes hazai kivonulását - számolt be a HVG.