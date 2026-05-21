Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható

Azonnali árcsökkenést hozhatna a magyar boltokban a zöldség- és gyümölcs áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése, legalábbis a 450 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ szerint. Az új törvény pedig már július elsejétől életbe léphet. A szervezet ezzel együtt az árrésstop kivezetését is sürgeti, helyette viszont egy francia mintájú szabályozási modell bevezetését javasolná. Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője a keddi sajtótájékoztatón a vásárlókat érintő változásokról, az ágazat helyzetéről és a fejlesztési tervekről is beszélt. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.
A DélKerTÉSZ szerint a magyar termelők versenyképességét jelentősen befolyásolja a zöldség-gyümölcs áfa kérdése. Az új kormány a tervek szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra mérsékelné, a szövetkezet pedig arra számít, hogy az adócsökkentés hatása kezdetben teljes egészében átadódik majd a vásárlóknak.
"Régóta lobbizott ezért a lépésért az ágazat, 2012 óta szerettük volna, ha kedvezményesebb adókulcs vonatkozna a zöldségekre és gyümölcsökre. A szektor számára ez azonnali tisztulást jelent, hiszen az alacsonyabb áfakulcs hozzájárul a fekete kereskedelem visszaszorításához, aminek az aránya itthon még mindig magasabb az átlagnál" – mondta Nagypéter Sándor. Hozzátette, hogy a hosszabb távú kérdés inkább az, hogy a kereskedők milyen árképzéssel dolgoznak majd, miután az adócsökkentés első hatása lecsengett.
Nagypéter Sándor megerősítette azt is, hogy
már idén július elsejétől bevezetésre kerülhet az áfacsökkentés.
Majd hozzátette: "az ágazat azt sem bánná, ha ebből csak 2027 januárja lenne, csak lássanak olyan papírt, ami ezt már szavatolni fogja."
Új modell kell az árrésstop helyett
Élesen fogalmaz a szövetkezet az árrésstop kapcsán is:
a paradicsomra és zöldpaprikára érvényben lévő árrésstopot amint lehet, ki kell vezetni.
Helyette viszont a francia példa szerinti kereskedelmi árrés-modell bevezetését szorgalmazzák a gazdák. Ennek lényege, hogy a beszállítók és kereskedők közötti szerződéseknek figyelembe kell venniük a termelési költségeket, a kereskedő pedig nem csökkentheti önkényesen az árat promóciós célból, ha az veszélyezteti a termelői fedezetet. A hatóságok ellenőrizhetik az árképzést, és szankcionálhatják a szabályok megsértőit - hangzott el az eseményen.
"Ez a megoldás egy egészséges win-win helyzetet teremt, hiszen a termelő, feldolgozó és a kereskedő számára is egy megfelelő, piaci alapon működő szabályozási mechanizmus alakul ki. Az utóbbi években ugyanis egy abnormális kiskereskedelmi magatartás alakult ki, érdemi fogyasztás csak az akcióknak köszönhetően volt, hiszen óriási különbség volt egy normál hét és egy akciós hét között. Ez a frisspiaci termékek esetében nem tartható, itt ugyanis a mennyiség az időjárástól is nagyban függ, illetve a termékek kevésbé eltarthatóak" – tette hozzá Nagypéter.
Nagypéter Sándor elmondta azt is, szerinte az árrésstop kivezetését is lehetne július elsejére időzíteni, hiszen nyáron egyébként is olcsóbbak a zöldségek, tehát a kiskereskedelmi láncok jobban tudnák ezt érvényesíteni.
Brutálisan égető a munkaerőhiány
Nagypéter Sándor a sajtótájékoztatón külön kitért a munkaerő-helyzetre is. A DélKerTÉSZ tagjainak 99 százaléka ugyan nem foglalkoztat harmadik országból érkező vendégmunkásokat, ám sok termelő számára éppen a megfelelő munkaerő hiánya jelenti a fejlesztések fő gátját. A kérdést az elnök szerint kontrollált módon, megfelelő jogi környezetben kell kezelni.
Ráadásul a korábbi években megszokott megoldás, az erdélyi magyar munkaerő ma már gyakorlatilag nem áll rendelkezésre, ők ugyanis továbbálltak Nyugat-Európa felé, ahol magasabb béreket tudnak elérni.
Itt érdemes eloszlatni egy gyakori tévhitet, hiszen a vendégmunkás-foglalkoztatás egyáltalán nem jelent olcsó munkaerőt Magyarországon sem. Az adott munkakörben és régióban érvényes átlagos magyar munkabért kell fizetni ugyanis nekik is. A magyar zöldséghajtatásban ez bruttó 600-700 ezer forintot jelent most havonta, ráadásul egy szakképzettséget nem igénylő pozícióban
- hívta fel a figyelmet Nagypéter Sándor.
Nehezen indult az év
Az ágazatról a sajtóeseményen elhangzott az is, hogy a magyar zöldségtermelőknek nem volt könnyű 2026 eleje, az első három hónap rendkívül fényszegény volt, ami nem kedvezett a növényeknek. Így a húsvéti időszakban a megszokottnál kevesebb magyar zöldség jutott a polcokra. Április második felétől viszont berobbant a termelés, és immár a szezonnak megfelelő áron, széles szortimentben elérhető a frisspiaci paprika és paradicsom.
A DélKerTÉSZ idén jó minőségű zöldségekre számít, ráadásul az első negyedévben 200 tonnával több terméket szállítottak be a termelők, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ezt úgy érték el, hogy a termőterület mérete nem változott.
