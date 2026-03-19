Friss bejelentés, a helyszín is megvan: itt nyit új boltot a Lidl – ennek sokan örülhetnek

Nagy lépéshez érkezett Csepel–Királyerdő: hamarosan egy vadonatúj Lidl áruház nyitja meg kapuit a Mély utcánál. A beruházás ünnepélyes alapkőletétellel indult, amit egy különleges gesztussal is megpecsételtek – időkapszulát helyeztek el a helyszínen.

Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét egy új, korszerű Lidl áruház építése Csepel–Királyerdőben, a Mély utcánál. A beruházás a városrész fejlődésének újabb fontos állomása lehet, hiszen hosszú ideje várt fejlesztést valósít meg a környéken élők számára. A helyiek régóta szerették volna, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges élelmiszerek és háztartási cikkek helyben, korszerű környezetben legyenek elérhetők. Az új üzlet ezt az igényt hivatott kiszolgálni, jelentősen megkönnyítve a környéken élők mindennapjait - derült ki az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményből.

A fejlesztés hátterében egy több éve zajló önkormányzati fejlesztési folyamat áll. A csepeli önkormányzat még néhány éve vásárolta meg a Szent István úton a szükséges ingatlanokat, majd a terület rendezésével egy több mint hatezer négyzetméteres fejlesztési telek jött létre. A képviselő-testület ezt követően pályázat útján értékesítette az ingatlant azzal a céllal, hogy a területen egy korszerű, a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi létesítmény jöjjön létre.