Brutális terjeszkedést jelentett be a Lidl: itt nyitnak több mint 40 boltot, akár 1000 embernek is munkát adhat a diszkontlánc

A Lidl Románia 285 millió eurós beruházást jelentett be a 2026-os pénzügyi évre. Ennek keretében több mint 40 új üzletet nyitnak az országban, ami a vállalat eddigi legambiciózusabb éves bővítési terve a román piacon - tudósított a Romania Insider.

A beruházás 56 százalékkal haladja meg a 2025-ös költségvetést, és jól tükrözi a diszkontlánc felgyorsított növekedési stratégiáját. Az új üzletek nemcsak a nagyvárosokban, hanem az agglomerációs övezetekben és a kisebb településeken is megjelennek majd. A bővítés mintegy ezer új munkahelyet teremt, emellett a vállalat a helyi beszállítóktól vásárolt termékek volumenének növekedésére is számít.

A Lidl romániai hálózata az előző pénzügyi év végén 392 üzletből állt. A vállalat célja, hogy 2030-ig mintegy 200 új egységgel bővüljön a 2024-es bázishoz képest - írják.

Alberto Chueca, a Lidl Románia vezérigazgatója szerint a megnövelt beruházási keret a román piacban rejlő lehetőségekbe vetett bizalmukat tükrözi. Kiemelte továbbá, hogy az új üzletek a közvetlen és közvetett munkahelyek teremtésével a teljes ellátási lánc fejlődéséhez is hozzájárulnak.

Az új egységek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítanak az energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokra. Az üzletek mérete az 1100 négyzetméteres, kompaktabb formátumtól egészen az 1400–1700 négyzetméteres, nagyobb alapterületig terjed. A bővítés részben meglévő épületek bontásával és újjáépítésével járó beruházásokat is magában foglal. A Lidl jelenleg több mint 500 romániai beszállítóval dolgozik együtt, és országosan mintegy 14 ezer embert foglalkoztat.