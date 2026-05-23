Sokkoló részletek a Mol-robbanásról: lélegeztetőgépre került az egyik sérült

Stabil a pénteki tiszaújvárosi robbanás négy súlyos sérültjének állapota, akiket a debreceni égési centrumba szállítottak. Az egyik beteg lélegeztetésre szorul, miközben az orvosok folyamatosan kezelik a súlyos égési sérüléseket.

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja.

Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

