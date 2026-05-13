Ekkorát drágultak a magyarországi építkezések alig egyetlen év alatt: ez azért már több a soknál

2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3,0%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál. 2026 I. negyedévében az építőipar termelői árai 4,7%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában, közölte a KSH.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3%-kal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3%-kal nagyobb volt.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2%-kal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2%-kal nőtt.

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8%-kal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2%-kal nagyobb volt.

2026 első három hónapjában az építőipari termelés volumene 4,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Építőipari termelői árak

Az építőipar ágazatain belül 2026 I. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (5,4%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában 4,0% volt a drágulás mértéke 2025 I. negyedévéhez mérten.

Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8%-kal haladták meg a 2025. IV. negyedévi értékeket.