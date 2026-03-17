Végre kiderült, meddig tart még a kegyetlen drágulás Magyarországon: igazi hidegzuhanyt kaptak a vásárlók

Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában. A 35 vizsgált ország közül hazánk Horvátországgal azonos értékkel a harmadik helyre került az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés alapján - írja elemzésében a GKI.

A visegrádi országok összevetésében Magyarországon nőtt a leggyorsabban az árszínvonal. Szlovákia szorosan követi a magyar adatot, ami részben hasonló gazdasági kihívásokkal magyarázható. Lengyelország az európai mezőny közepén helyezkedik el. Csehország az egyetlen a négy ország közül, amely az uniós átlag alá tudta csökkenteni az inflációját.

Az eurózónában jóval mérsékeltebb a pénzromlás üteme. Az European Central Bank adatai szerint 2025-ben 2,1 százalék volt az infláció az euróövezetben, 2026-ra pedig 1,9 százalékot várnak. Ez közel áll az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs céljához. Több kelet-európai tagállamban azonban továbbra is jóval magasabb az árszínvonal emelkedése. Szlovákia, Horvátország és a balti államok inflációja jelentősen meghaladja ezt a szintet.

Magyarországon 2025 őszétől lassult az infláció, de több tényező továbbra is felfelé húzhatja az árakat. A geopolitikai feszültségek, a kiszámíthatatlan vámkörnyezet és az energiaárak emelkedése mind kockázatot jelent. Az üzemanyagárak befagyasztása május 1-ig mérsékli az árindex növekedését.

Az Magyar Nemzeti Bank szerint az infláció tartósan csak 2027 második felében érheti el a jegybanki célt. A várakozások alapján 2026-ban még a toleranciasáv felső határa közelében alakulhat az infláció, nagyjából 4 százalék körül. A prognózisok szerint 2027-ben kerülhet vissza stabilan a jegybanki toleranciasávba az árszínvonal emelkedése.