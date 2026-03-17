2026. március 17. kedd Gertrúd
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyar forintról.
Vásárlás

Végre kiderült, meddig tart még a kegyetlen drágulás Magyarországon: igazi hidegzuhanyt kaptak a vásárlók

Pénzcentrum
2026. március 17. 19:15

Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában. A 35 vizsgált ország közül hazánk Horvátországgal azonos értékkel a harmadik helyre került az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés alapján - írja elemzésében a GKI.

A visegrádi országok összevetésében Magyarországon nőtt a leggyorsabban az árszínvonal. Szlovákia szorosan követi a magyar adatot, ami részben hasonló gazdasági kihívásokkal magyarázható. Lengyelország az európai mezőny közepén helyezkedik el. Csehország az egyetlen a négy ország közül, amely az uniós átlag alá tudta csökkenteni az inflációját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eurózónában jóval mérsékeltebb a pénzromlás üteme. Az European Central Bank adatai szerint 2025-ben 2,1 százalék volt az infláció az euróövezetben, 2026-ra pedig 1,9 százalékot várnak. Ez közel áll az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs céljához. Több kelet-európai tagállamban azonban továbbra is jóval magasabb az árszínvonal emelkedése. Szlovákia, Horvátország és a balti államok inflációja jelentősen meghaladja ezt a szintet.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarországon 2025 őszétől lassult az infláció, de több tényező továbbra is felfelé húzhatja az árakat. A geopolitikai feszültségek, a kiszámíthatatlan vámkörnyezet és az energiaárak emelkedése mind kockázatot jelent. Az üzemanyagárak befagyasztása május 1-ig mérsékli az árindex növekedését.

Az Magyar Nemzeti Bank szerint az infláció tartósan csak 2027 második felében érheti el a jegybanki célt. A várakozások alapján 2026-ban még a toleranciasáv felső határa közelében alakulhat az infláció, nagyjából 4 százalék körül. A prognózisok szerint 2027-ben kerülhet vissza stabilan a jegybanki toleranciasávba az árszínvonal emelkedése.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #magyarország #infláció #gazdaság #euroövezet #magyar nemzeti bank #üzemanyagárak #infláció mértéke #2025 #energiaárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
