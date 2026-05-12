Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.

Kedden a kora reggeli órákhoz képest gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Délután hat órára az euró árfolyama a reggeli 356,35-ről 357,85 forintra emelkedett. Hasonló mozgás jellemezte az amerikai devizát is. A dollár 303,17-ről 305 forintra drágult, míg a svájci frank jegyzése 388,85 forintról 390,20 forintra kúszott fel.

A keddi gyengülés azonban nem töri meg a tavaszi és az idei pozitív trendet. Május eleje óta a forint mindhárom említett devizával szemben 1,8 százalékkal erősödött. Az év első napjaitól számítva még látványosabb a javulás. A magyar fizetőeszköz az euróhoz és a dollárhoz képest is közel 7 százalékos erősödést mutat. A svájci frankkal szemben pedig több mint 5,5 százalékos nyereséget könyvelhetett el.