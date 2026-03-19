Ásványi ritkaföldfém elem zöld elektronikus áramköri lap háttérben másolat tér. USA vs Kína chip háború, tech háború, félvezető ipar koncepció. Kína korlátozza a ritkaföldfém elem exportját az USA-ba.
Tech

Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti

Pénzcentrum
2026. március 19. 18:33

Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.

Az iráni háború már nemcsak az energiaárakat mozgatja, hanem az ipari ellátási láncokat is komolyan megzavarja. A CNBC arról ír, hogy az európai cégek egyre drágábban és lassabban jutnak hozzá a kulcsfontosságú félvezetőkhöz.

A probléma közvetlen oka a légi szállítás akadozása. A közel-keleti konfliktus több fontos útvonalat és repülőteret érintett, ami felborította a globális cargo-forgalmat. Az iparági adatok szerint a légi áruszállítási kapacitás mintegy 9 százalékkal csökkent a háború előtti szinthez képest, ez pedig azonnal megemelte a szállítási költségeket.

Ez különösen érzékenyen érinti Európát, mivel a kontinens erősen függ az ázsiai beszállítóktól. A félvezetők döntő része Kínából és Tajvanról érkezik, miközben ezek az alkatrészek szinte minden modern iparágban nélkülözhetetlenek, az autógyártástól az elektronikai eszközökig.

A vállalatok már reagálnak a helyzetre. Több cég kénytelen tartalékkészletekhez nyúlni, mások pedig felárat fizetnek a gyorsabb szállításért, hogy elkerüljék a termelés leállását. A késések azonban így is egyre gyakoribbak. A folyamat egy újabb láncreakciót indíthat el az európai gazdaságban. Ha a chiphiány tartós marad, az lassíthatja a termelést, növelheti a költségeket, és újra nyomás alá helyezheti az inflációt.
#tech #európa #infláció #ázsia #kína #irán #háború #chip #tajvan #nvidia #izraeli-iráni háború

