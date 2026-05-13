Váratlan fordulat a magyar iparban: olyan növekedés jött, amire kevesen számítottak

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak döntő többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál, közölte a KSH.

2026. márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.) A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 3,1%-kal bővült.

Az ipari export volumene 3,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33%-át képviselő járműgyártás kivitele 3,8, a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 2,0%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,0, a csekély súlyú bányászaté 7,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,3%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás volumene 3,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 5,6, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,4%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 12%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 22%-kal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 69%-kal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,2%-kal visszaesett.

A 8,9%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 11,4%-kal haladta meg 2025 márciusának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 34, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 13,6%-kal bővült.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. További nyolc alágazatban bővült még a termelés, 5,6 és 18,7% közötti mértékben, a legkevésbé a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban, a leginkább növényi, állati olaj gyártásában. Mindössze két alágazatban csökkent a kibocsátás: a tejfeldolgozásban 5,0, a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban 3,5%-kal.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 9,9%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten.

A feldolgozóipari termelés 6,2%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 20%-kal bővült 2025 márciusához viszonyítva, a szakágazatok döntő többségében növekedést regisztráltunk.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 10,3%-kal a feldolgozóipari termelés 4,2%-át kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, a kivitel jelentősen visszaesett, míg a belföldi értékesítés nőtt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2026. március

Az ipari termelés hat régióban nőtt, kettőben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 25%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a jelentősebb, 6,2%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,6%-kal bővült 2025 márciusához mérten. Az új belföldi rendelések 18,1, az új exportrendelések 10,6%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány március végén 26%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 1,0%-kal nőtt. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 1,5%-kal emelkedett, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,5%-kal csökkent.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 25%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 0,5%-kal mérséklődött. A többiben 1,6 és 21% közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.