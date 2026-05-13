Gazdaság

Hatalmas fordulat jöhet a magyar tőzsdén: megjött a friss előrejelzés, dörzsölhetik a tenyerüket a befektetők

Pénzcentrum/MTI
2026. május 13. 08:57

Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 1780,35 pontos, 1,33 százalékos csökkenéssel 132 484,92 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai előrejelzésében kiemelte, tovább esett a BUX kedden, szerdán viszont pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés, miután némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik támasz, 42 481 forintnál ellenállási szint. Kedden az OTP-részvények ára 920 forinttal, 2,16 százalékkal 41 660 forintra esett, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyama az 50 napos mozgóátlagig esett, amely 12 315 forintnál jelent támaszt, ellenállás 12 640 forintnál látható. Kedden a Richter-papírok árfolyama 230 forinttal, 1,83 százalékkal 12 370 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A Mol grafikonján 4100 forintnál látható támasz, alatta 4025 forintnál a következő, ellenállások pedig 4118 forintnál, majd 4227 forintnál. Céláremelés érkezett a Mol részvényére. Az Oddo BHF 3100 forintról 3600 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul alulsúlyozás. Kedden a Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 4100 forintra csökkent 2,6 milliárd forintos forgalomban.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Magyar Telekom esetében változatlanul 2378 forintnál látható támasz, 2447 forintnál ellenállás. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,33 százalékkal 2418 forintra erősödött, forgalma 913,0 millió forint volt.
