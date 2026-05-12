Belarusian flag against the blue sky
Sport

Évek óta várnak erre ezek a bokszolók: feloldották végre a tiltást, indulhatnak a versenyeken

MTI
2026. május 12. 18:47

Az orosz sportolók tiltását nem oldotta fel a bokszszövetség, de a háborúban szintén részt vevő Fehéroroszországét igen. 

A jövőben korlátozások nélkül, saját nemzeti színeikben indulhatnak a fehérorosz ökölvívók a World Boxing (WB) versenyein. A nemzetközi szövetség a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) friss ajánlását követve hozta meg ezt a döntést. A határozat azonban az orosz sportolókra nem vonatkozik, az ő esetükben érvényben maradnak a korábbi szankciók.

A döntés közvetlen előzménye, hogy a NOB végrehajtó bizottsága a múlt héten hivatalosan is azt javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek és a versenyszervezőknek, hogy szüntessék meg a fehérorosz sportolókat és csapatokat sújtó indulási korlátozásokat.

Ennek hatására a WB is változtatott eddigi gyakorlatán. Április óta ugyanis a fehérorosz bokszolók csak semleges státuszban, nemzeti szimbólumaik és himnuszuk nélkül léphettek szorítóba a szervezet eseményein. Míg ők mostantól visszakapják a teljes jogú indulási lehetőséget, az orosz ökölvívók továbbra is csak szigorú megkötések mellett versenyezhetnek.

A fehérorosz sportolók visszailleszkedése a nemzetközi mezőnybe folyamatos. Az ökölvívók mellett többek között az öttusázók, a cselgáncsozók és az úszók nemzetközi szövetsége is lazított a korábbi szabályokon. A sportvilág ugyanakkor nem egységes a kérdésben. Akadnak ugyanis olyan sportágak – például a korcsolya –, ahol továbbra is érvényben van a két ország versenyzőinek teljes kizárása.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #oroszország #nemzetközi #boksz #nob #háború #orosz-ukrán háború #szankciók #bokszoló

