Jöhet az új gazdasági korszak Magyarországon: elképesztő fontos út vár ránk az euróig

A választások utáni gazdasági fordulat lehetőségét már hónapok óta árazza a piac, ennek hatására jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok és erősödött a forint is - mondta Madár István, a Portfolio vezető elemzője a Portfolio Investment Day konferencián. Az elemző szerint ugyanakkor a javuló befektetői hangulat mellett továbbra is komoly kihívást jelent a gyenge gazdasági növekedés, a magas költségvetési hiány és az uniós források körüli bizonytalanság.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az elmúlt hónapokban egyre erősebben jelent meg a befektetői hangulatban az úgynevezett „Tisza bet”, vagyis az a várakozás, hogy a választások után új gazdaságpolitikai korszak kezdődhet Magyarországon. A Portfolio által elterjesztett kifejezés arra utal, hogy a piacok már előre árazni kezdték a politikai fordulat lehetőségét.

Az elemző elmondta, hogy jól mutatja az, hogy jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok, miközben a forint is látványosan erősödött. Kiemelte, hogy Európában szinte egyedülálló volt a magyar hozamcsökkenés mértéke az elmúlt időszakban.

Madár István úgy látja, a magyar gazdaság stabilitási helyzete több szempontból kedvező. Rekordszinten vannak a jegybank devizatartalékai, a külső egyensúlyi mutatók stabilak, az ország finanszírozási képessége pedig jelenleg pozitív. Emellett javulni kezdett az üzleti és lakossági bizalom is. Példaként említette a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérését, amelyben a választások után jelentősen nőtt azok aránya, akik kedvezőbb gazdasági kilátásokra számítanak.

A Portfolio elemzője ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a magyar gazdaság növekedési problémákkal küzd. Az exportpiacok gyengélkednek, különösen az autóipar teljesítménye okoz nehézséget, miközben az elmúlt évek nagy beruházási hulláma sem hozott megfelelő hatékonyságjavulást. Szerinte az is gond, hogy a korábbi növekedési modell kifulladóban van, mivel a foglalkoztatottság további bővítésére már kevés tér maradt.

Madár István hozzátette, komoly kihívást jelent az uniós források körüli bizonytalanság és a magas költségvetési hiány is. Úgy véli, a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz lesz újabb jelentős állami forrásokat a gazdaságba pumpálni.

Az elemző szerint az euró bevezetése hosszabb távon stabilitást hozhatna Magyarország számára. Úgy fogalmazott, hogy az euróhoz vezető út legalább annyira fontos, mint maga a közös valuta, mert fegyelmezettebb gazdaságpolitikát és alacsonyabb finanszírozási költségeket eredményezhetne. Hozzátette, hogy ehhez tartós politikai elköteleződésre, az infláció leszorítására és a költségvetési hiány csökkentésére lenne szükség.

