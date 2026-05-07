Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről

2026. május 7. 08:31

2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9%-kal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2026. márciusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 8,2%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,2%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7%-kal csökkent - áll a KSH friss közleményében.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4%-kal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5, a használtcikk-üzletekben 4,4%-kal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10%-kal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6%-kal nőtt, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 22%-kal nőtt.

2026. márciusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1799 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 48%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2026. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 5,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,2%-kal nőtt az értékesítés volumene.
#vásárlás #élelmiszer #üzemanyag #ksh #kiskereskedelem #gazdaság #online kereskedelem #fogyasztás #kiskereskedelmi forgalom #gazdasági hírek #2026

