Nő, aki a fűtőtest hőmérsékletét állítja, Energiaválság koncepció Európában, A magánháztartások gázszámlájának emelkedő költségei az infláció és a háború miatt
Világ

Gigantikus csapás érte a világ gázellátását: brutálisan elszabadultak az árak, ezen mindenki veszíteni fog

Pénzcentrum
2026. március 19. 17:44

Az amerikai–izraeli–iráni háború újabb drámai fordulatot vett. Az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös csapások globális energiaválságot idéztek elő. Erre az európai hatalmak és Japán közös nyilatkozatban reagáltak, amelyben jelezték készségüket a Hormuzi-szoros biztonságának megteremtésére és az energiapiacok stabilizálására.

Irán rakétacsapásai "jelentős károkat" okoztak a katari Rász Laffán ipari városban, amely a világ cseppfolyósított földgáz- (LNG-) termelésének mintegy ötödét dolgozza fel. A QatarEnergy vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a támadások Katar LNG-exportkapacitásának hatodát tették működésképtelenné. Ennek értéke évi mintegy 20 milliárd dollárra tehető, a helyreállítás pedig három-öt évet is igénybe vehet. Ezek a csapások válaszul szolgáltak arra, hogy Izrael korábban lebombázta Irán fő földgázmezőjét, a Dél-Parszot - számolt be a Reuters.

Az iráni támadások az Egyesült Arab Emírségek habsáni gázlétesítményét is leállásra kényszerítették, emellett két kuvaiti olajfinomítóban tüzet okoztak. Szaúd-Arábiának is ballisztikus rakétát kellett elfognia Janbu kikötővárosa felett. Amióta Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, ez maradt a királyság egyetlen nyersolaj-exportútvonala.

Az energiaárak meredeken emelkedtek. A Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg 10 százalékot ugrott. Később, az európai–japán közös nyilatkozat hatására a drágulás mérséklődött, de az árfolyam így is 4,5 százalékos pluszban, hordónként 112 dolláron állapodott meg. Az európai gázárak egyetlen nap alatt 15 százalékot emelkedtek, a háború kezdete óta pedig már több mint 60 százalékos a drágulás. A tartós inflációs nyomás hatására az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of England egyaránt változatlanul hagyta az irányadó kamatot. A piacok emiatt év végére már kamatemeléssel kezdtek számolni. Az EKB 2026-ra a korábbi 1,9 százalék helyett immár 2,6 százalékos inflációt vár.

Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Japán közös nyilatkozatban jelezte, hogy kész hozzájárulni a szoros biztonságos hajózásának fenntartásához. Emellett egyes kitermelő országokkal együttműködve növelnék az energiatermelést. Ez éles fordulatot jelent az eddigi politikájukban. Az amerikai szövetségesek ugyanis heteken át ellenálltak Donald Trump követelésének, hogy kapcsolódjanak be egy olyan konfliktusba, amelyet nem ők kezdeményeztek, és amelyre alig van befolyásuk.

A szövetségesek háborús céljainak összehangolatlansága is nyilvánvalóvá vált. Trump kijelentette, hogy Washingtonnak nem volt előzetes tudomása az Izrael által a Dél-Parsz gázmező ellen indított csapásról, bár három izraeli forrás szerint az valójában az ő beleegyezésével történt. Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzési igazgató a Képviselőház hírszerzési bizottságának elmondta, hogy az amerikai és az izraeli háborús célok eltérnek egymástól. Míg Izrael az iráni vezetés megbénítására törekszik, az Egyesült Államok Irán ballisztikusrakéta-képességeinek és haditengerészetének megsemmisítését tűzte ki célul. Eközben a Reuters értesülései szerint Trump több ezer további amerikai katona közel-keleti bevetését fontolgatja. Ezt a csapatösszevonást akár a Hormuzi-szoros hajózásának helyreállítására, akár egy esetleges iráni szárazföldi műveletre is felhasználhatják.

