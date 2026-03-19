Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.
Felfoghatatlan összeget kér a háborúra az Egyesült Államok: itt a bejelentés, amire senki sem számított
Akár 200 milliárd dolláros rendkívüli költségvetési kiegészítést is kérhet a Pentagon az amerikai kongresszustól az iráni háború finanszírozására és a katonai készletek feltöltésére – erősítette meg Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.
A sajtóban megjelent korábbi értesülésekre reagálva a tárcavezető elismerte a kérelem tényét. Ugyanakkor jelezte, hogy a végleges összeg a kongresszussal történő egyeztetések során még változhat. "Pénz kell ahhoz, hogy elintézzük a rosszfiúkat" – indokolta a döntést Hegseth.
A pótlólagos forrásokat elsősorban az iráni konfliktusban elhasznált fegyverzet és lőszerek pótlására fordítanák. Emellett az Egyesült Államok általános védelmi képességeinek megerősítése is a kiemelt célok között szerepel.
A 200 milliárd dolláros igényelt keret nagyságrendjét jól mutatja, hogy az messze meghaladja a legtöbb ország teljes éves védelmi költségvetését. Viszonyításképpen: a háborúban álló Oroszország 2024-ben összesen 149 milliárd dollárt költött a saját haderejére.
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Letelt az idő: megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos drón- és rakétatámadásokat, rendkívüli beavatkozás készül a háttérben
Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.
Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek
Nyílt politikai konfliktushoz vezetett a Barátság kőolajvezeték januári sérülése és a helyreállítás elhúzódása.
Európai uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az orosz támadások miatt január vége óta leállt Barátság kőolajvezeték állapotát.
Sarokba szorította az Egyesült Államok Japánt: veszélyes háborús paktumot akar rákényszeríteni Trump
Csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök.
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek.
Donald Trump amerikai elnök nem zárja ki egy Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.
Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen.
Durva forgatókönyv rajzolódik ki a közel-keleti válság nyomán: a magyar gazdaságot kemény csapás érheti
Az iráni konfliktus új szintre lépett, és ezzel ismét az energiaárak kerültek a figyelem középpontjába.
A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül.
Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt.
Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában.
Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.
Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.