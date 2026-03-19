Felfoghatatlan összeget kér a háborúra az Egyesült Államok: itt a bejelentés, amire senki sem számított

Akár 200 milliárd dolláros rendkívüli költségvetési kiegészítést is kérhet a Pentagon az amerikai kongresszustól az iráni háború finanszírozására és a katonai készletek feltöltésére – erősítette meg Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A sajtóban megjelent korábbi értesülésekre reagálva a tárcavezető elismerte a kérelem tényét. Ugyanakkor jelezte, hogy a végleges összeg a kongresszussal történő egyeztetések során még változhat. "Pénz kell ahhoz, hogy elintézzük a rosszfiúkat" – indokolta a döntést Hegseth.

A pótlólagos forrásokat elsősorban az iráni konfliktusban elhasznált fegyverzet és lőszerek pótlására fordítanák. Emellett az Egyesült Államok általános védelmi képességeinek megerősítése is a kiemelt célok között szerepel.

A 200 milliárd dolláros igényelt keret nagyságrendjét jól mutatja, hogy az messze meghaladja a legtöbb ország teljes éves védelmi költségvetését. Viszonyításképpen: a háborúban álló Oroszország 2024-ben összesen 149 milliárd dollárt költött a saját haderejére.

