A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést Szombathelyen évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást.
Kiderült, mire készül Magyar Péter kormánya az első száz napban: rengeteg magyart érintenek a bejelentett változások
Rekordidő alatt megalakult Magyar Péter kormánya. Az új kabinetnek az első száz napban egyszerre kell stabilizálnia a költségvetést, megállapodnia Brüsszellel az uniós forrásokról, és a mindennapokat érintő változásokat felmutatnia. A frissen kinevezett miniszterek nagyszabású terveket vázoltak fel a gazdaság, az egészségügy és az elszámoltatás terén. A kimerült államkassza miatt azonban a legnagyobb kihívást a programok finanszírozása jelenti - írta a Portfolio.
A Harmadik Magyar Köztársaság történetének leggyorsabb átadás-átvételét követően a miniszterek letették az esküt. Ezzel véget ért az átmeneti időszak. A lendület a nyáron sem hagy alább. Magyar Péter arra kérte a közigazgatásban dolgozókat és a képviselőket, hogy idén ne tervezzenek hosszú nyaralást. A parlament ugyanis a nyári hónapokban is folyamatosan ülésezhet. A rohamtempót az uniós források feloldásához kötött, augusztus 31-i határidő is indokolja.
A kormány legfőbb prioritása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) több mint 10 milliárd eurójának felszabadítása. A miniszterelnök szerint ehhez négy alapvető feltételt kell teljesíteni. Csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, valamint helyre kell állítani az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségét. Emellett biztosítani kell a sajtószabadságot az állami propaganda finanszírozásának leállításával, továbbá vissza kell adni az egyetemek és a kutatóintézetek autonómiáját. Ennek jegyében hamarosan átalakíthatják az alapítványi fenntartású egyetemek modelljét, és megreformálhatják a közbeszerzési szabályokat is.
A jogalkotás mellett a kabinet szimbolikus lépésekkel is jelezni kívánja az irányváltást. Október 22-ig nyilvánosságra hoznák az ügynökaktákat, július elején pedig felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Napirenden van a közmédia teljes átszervezése, de még az esetleges felfüggesztése is. A transzparenciát szolgálja a Pegasus-lehallgatások kivizsgálása, valamint az állambiztonsági szervek feletti demokratikus kontroll visszaállítása. Szintén ezt a célt szolgálja a korábbi informatikai és védelmi beszerzések átvilágítása. Törvényben rögzítenék továbbá, hogy a magyar állam a jövőben nem folytathat gyűlöletkeltő kampányokat.
A miniszteri meghallgatásokon részletesen is körvonalazódtak a szakpolitikai tervek. A gazdasági tárcák ígéretei között szerepel a mediánbérig érvényesíthető adójóváírás, a KATA visszavezetése és a 120 ezer forint alatti nyugdíjak felzárkóztatása. Emellett megkezdenék az euró 2030-ig történő bevezetésének előkészítését. Az egészségügybe azonnal 500 milliárd forint többletforrást vonnának be, és rendeznék az egészségügyi szakdolgozók bérezését. A szociális ágazatban 25 százalékos béremelést, 20 ezer új idősápolási férőhelyet, ősztől pedig tanévkezdési támogatást ígérnek. Ezzel párhuzamosan teljesen új alapokra helyeznék a gyermekvédelmi rendszert.
Az oktatásban a gyermekek fejlődése kerül a fókuszba. Ősszel átfogó társadalmi egyeztetést indítanak az oktatás jövőjéről és a tanulás szerepéről. A közlekedésben a vasúti teherszállítás, valamint a nagy vidéki városok infrastruktúrájának fejlesztése kap prioritást. A környezetvédelem terén szigorú szankciókat vezetnének be. Leállítanák a fakivágást a védett erdőkben, és betiltanák a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. A vidékfejlesztést függetlenítenék a pártpolitikától: tíz falunként évi egymilliárd forintot biztosítanának, amelynek sorsáról a helyi közösségek dönthetnének. A tervek között szerepel a rendvédelem és a honvédség életpályamodelljének, illetve bérezésének rendezése is. A kabinet megerősítette: a sorkatonaságot nem állítják vissza, továbbá nem küldenek fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába.
A kormány megalakulásának századik napja augusztus 20-ra esik, ekkor tartják a következő nagyszabású rendezvényüket. Addigra világossá kell válnia az új költségvetésnek is, amelyet a nyár végéig teljesen újraírnak. Erre égető szükség van, hiszen az előző kabinet tavaszra szinte teljesen kimerítette az idei költségvetési mozgásteret. Bár a szakpolitikai célkitűzések világosak, az új kormány legnehezebb feladata az lesz, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezetben megtalálja a nagyszabású ígéretek pénzügyi fedezetét.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
