Rövidül és később indul a TDH királyetapja: most közölték a szervezők a módosítást

Az egész napos, heves esőzés miatt a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny szombati királyetapja egy órával később rajtol, a táv pedig 45 kilométerrel rövidebb lesz. A csapatok kérésére meghozott döntés célja a versenyzők biztonságának és egészségének megóvása.

A Tour de Hongirie Mohácsról induló mezőnye 13 órakor vág neki a negyedik szakasznak, az eredetileg 188 kilométeres táv pedig 143 kilométerre csökken. A szervezők törölték az útvonalból a Villány, Siklós és Harkány alkotta hurkot, így a versenyzők Villányból egyenesen Pécs felé veszik az irányt.

A pécsi hegyi körpálya ugyanakkor változatlan marad. A versenyzőknek négyszer kell megmászniuk a Bárány úti emelkedőt, mielőtt elérnék az állatkertnél lévő célt. A befutó várható időpontja eközben nem módosul. Az útvonal lerövidítése a gyorsasági részhajrákat is érinti. A villányi és a pécsi Széchenyi téri szakaszok helyett a Szigeti úton jelölnek ki egy új pontot. Itt az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónuszmásodperceket.

Eisenkrammer Károly főszervező kiemelte, hogy a sportolók védelme a legfontosabb. Szerinte egyáltalán nem mindegy, mennyit áznak a mezőny tagjai a nehéz, pécsi hegyi szakasz megkezdése előtt. Hozzátette, hogy a módosítás komoly logisztikai kihívást jelent. A jóval korábban leegyeztetett rendőri útlezárásokat ugyanis hirtelen újra kell tervezni.

címlaőkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA