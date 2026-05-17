Ez aztán a visszatérés: 15 másodperc alatt győzött az MMA egykori nagyasszonya + videó

2026. május 17. 11:45

Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, egy jellegzetes karfeszítéssel kényszerítette feladásra Gina Caranót a Los Angeles-i Intuit Dome-ban. A gála sporttörténelmi jelentőségű is volt, hiszen ez volt az első Netflix által közvetített MMA-esemény - közölte a BBC Sport.

A 39 éves Rousey 2016-ban vonult vissza a UFC-ből, döntésében közrejátszott a Holly Holmtól és az Amanda Nunestól elszenvedett veresége, valamint a sorozatos agyrázkódásai. Visszatérését a Most Valuable Promotions (MVP) szervezte. A mérkőzés előtt úgy fogalmazott, hogy újra akarja írni pályafutása lezárását. A 44 éves Carano 17 éve lépett utoljára ketrecbe, ezért sokan megkérdőjelezték az összecsapás sportértékét.

Rousey azonban tökéletes formát mutatott. A kezdőgong után azonnal a földre vitte ellenfelét, majd villámgyorsan karfeszítést alkalmazott, amivel Caranót azonnali feladásra kényszerítette. Ez volt Rousey pályafutásának tizedik karfeszítéses győzelme, és 15 mérkőzéséből a tizenharmadik sikere.

A parádés, szinte rekordgyorsaságú győzelmet itt nézheted meg videón:

Rousey a küzdelem után bejelentette, hogy ez volt az utolsó mérkőzése.

Ennél szebben nem fejezhettem volna be. Szeretnék még gyerekeket, úgyhogy nekilátok

- mondta nevetve. Caranóról, akit példaképének nevezett, úgy nyilatkozott, hogy ő volt az egyetlen ember, aki miatt hajlandó volt visszatérni az MMA-ba.

Megmutattad, hol az otthonom. Megváltoztattad a világomat, és mi együtt megváltoztattuk a világot

- tette hozzá.

A gála a sportági erőviszonyok szempontjából is figyelemre méltó esemény volt. Rousey már a mérkőzés előtt bírálta a UFC díjazási gyakorlatát. Szerinte az MVP és a Netflix együttműködése valós alternatívát kínál a harcosok számára. A közvetítés során Jon Jones, a UFC korábbi nehézsúlyú bajnoka is felszólalt: elmondta, hogy a UFC-szerződése miatt a Francis Ngannou elleni összecsapása gyakorlatilag lehetetlen, annak ellenére is, hogy tavaly visszavonult.

A UFC nem hagyta szó nélkül a riválisai által szervezett eseményt. Közvetlenül az adás alatt jelentették be, hogy Conor McGregor öt év szünet után, júliusban visszatér a ketrecbe Max Holloway ellen. Jake Paul, az MVP társalapítója szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a UFC fenyegetve érzi magát.

Bizonytalan kisfiúk próbálnak rátelepedni az eseményünkre. Dana White, készülj fel, mert ez egy hatalomátvétel!

- jelentette ki Paul.

A pénzügyi adatok önmagukért beszélnek. A UFC bevételeinek kevesebb mint 20 százalékát osztják szét a harcosok között, míg az ökölvívásban ez az arány a 60 százalékot is elérheti. A mostani gálán minden résztvevő legalább 40 ezer dollárt (körülbelül 28 800 fontot) kapott. Rousey 1,7 millió, Ngannou pedig 1,1 millió fontot vihetett haza. Ezzel szemben a UFC kezdő bunyósai mérkőzésenként mindössze 12-15 ezer dollár körüli alapgázsit kapnak, amelyet csak a teljesítményalapú bónuszok egészíthetnek ki.
