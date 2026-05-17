Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
Ez aztán a visszatérés: 15 másodperc alatt győzött az MMA egykori nagyasszonya + videó
Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, egy jellegzetes karfeszítéssel kényszerítette feladásra Gina Caranót a Los Angeles-i Intuit Dome-ban. A gála sporttörténelmi jelentőségű is volt, hiszen ez volt az első Netflix által közvetített MMA-esemény - közölte a BBC Sport.
A 39 éves Rousey 2016-ban vonult vissza a UFC-ből, döntésében közrejátszott a Holly Holmtól és az Amanda Nunestól elszenvedett veresége, valamint a sorozatos agyrázkódásai. Visszatérését a Most Valuable Promotions (MVP) szervezte. A mérkőzés előtt úgy fogalmazott, hogy újra akarja írni pályafutása lezárását. A 44 éves Carano 17 éve lépett utoljára ketrecbe, ezért sokan megkérdőjelezték az összecsapás sportértékét.
Rousey azonban tökéletes formát mutatott. A kezdőgong után azonnal a földre vitte ellenfelét, majd villámgyorsan karfeszítést alkalmazott, amivel Caranót azonnali feladásra kényszerítette. Ez volt Rousey pályafutásának tizedik karfeszítéses győzelme, és 15 mérkőzéséből a tizenharmadik sikere.
A parádés, szinte rekordgyorsaságú győzelmet itt nézheted meg videón:
Rousey a küzdelem után bejelentette, hogy ez volt az utolsó mérkőzése.
Ennél szebben nem fejezhettem volna be. Szeretnék még gyerekeket, úgyhogy nekilátok
- mondta nevetve. Caranóról, akit példaképének nevezett, úgy nyilatkozott, hogy ő volt az egyetlen ember, aki miatt hajlandó volt visszatérni az MMA-ba.
Megmutattad, hol az otthonom. Megváltoztattad a világomat, és mi együtt megváltoztattuk a világot
- tette hozzá.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gála a sportági erőviszonyok szempontjából is figyelemre méltó esemény volt. Rousey már a mérkőzés előtt bírálta a UFC díjazási gyakorlatát. Szerinte az MVP és a Netflix együttműködése valós alternatívát kínál a harcosok számára. A közvetítés során Jon Jones, a UFC korábbi nehézsúlyú bajnoka is felszólalt: elmondta, hogy a UFC-szerződése miatt a Francis Ngannou elleni összecsapása gyakorlatilag lehetetlen, annak ellenére is, hogy tavaly visszavonult.
A UFC nem hagyta szó nélkül a riválisai által szervezett eseményt. Közvetlenül az adás alatt jelentették be, hogy Conor McGregor öt év szünet után, júliusban visszatér a ketrecbe Max Holloway ellen. Jake Paul, az MVP társalapítója szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a UFC fenyegetve érzi magát.
Bizonytalan kisfiúk próbálnak rátelepedni az eseményünkre. Dana White, készülj fel, mert ez egy hatalomátvétel!
- jelentette ki Paul.
A pénzügyi adatok önmagukért beszélnek. A UFC bevételeinek kevesebb mint 20 százalékát osztják szét a harcosok között, míg az ökölvívásban ez az arány a 60 százalékot is elérheti. A mostani gálán minden résztvevő legalább 40 ezer dollárt (körülbelül 28 800 fontot) kapott. Rousey 1,7 millió, Ngannou pedig 1,1 millió fontot vihetett haza. Ezzel szemben a UFC kezdő bunyósai mérkőzésenként mindössze 12-15 ezer dollár körüli alapgázsit kapnak, amelyet csak a teljesítményalapú bónuszok egészíthetnek ki.
Az angol, olasz, spanyol és francia bajnokságban egyaránt parázs csatákra számíthatunk ezen a vasárnapon.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es...
A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.
A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.
Karácsony Gergely szerint Budapest készen állhat arra, hogy a jövőben nyári olimpia és paralimpia házigazdája legyen.
Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten.
Az egész napos, heves esőzés miatt a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny szombati királyetapja egy órával később rajtol, a táv pedig 45 kilométerrel rövidebb lesz.
A magyar Fizz Ligában négy találkozó várja a szurkolókat - és eldől végre, ki nyeri idén az aranyat.
Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók...
Sinner a szerb szupersztár, Novak Djokovics rekordját adta át a múltnak azzal, hogy zsinórban 1000-res rangsorolású meccsét is megnyerte.
Rég várt határt lépett át David és Victoria Beckham: ekkora most a vagyonuk, leesik az állad a számoktól
Az egykori futballista és felesége a második helyre fértek fel a szokásos éves "gazdaglistán".
A BL‑döntőre nemcsak a csapatok, hanem a Puskás Aréna mobilhálózata is csúcsra jár.
Szerződést hosszabbított Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, így a következő szezonban is ő irányítja az élvonalbeli labdarúgócsapatot.
A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.
Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub.
Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.
A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel.
A szurkolók tiltakozásának hatására csökkentették a new jersey-ben rendezett világbajnoki mérkőzésekre közlekedő vonatok és buszok jegyárait.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n