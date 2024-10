Durva dolog derült ki az UHT-tejekről: rengeteg magyar issza, súlyos árat fizethetnek

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az UHT-tejek átlagára hosszú évekig magasabb volt, mint a friss tejé, azonban a 2020-as év ebben a tekintetben is vízválasztónak bizonyult. Öt éve a folyamat megfordulni látszott, majd az árstop bevezetésével az UHT és a friss tejek ára drasztikusan szét is vált egymástól. Az UHT-tejek egészen 2024 júniusáig jóval alacsonyabb ártartományban maradtak, nyár közepén viszont megkezdődött az UHT-tejek hozzádrágulása a friss tejekhez, majd szeptemberre, a KSH friss adatai szerint már közel azonos lett az árszint. Az elmúlt években jórészt az árviszonyok hatására a tejfogyasztási szokások is nagyban megváltoztak. A Pénzcentrum kérdéseire az UHT és friss tej fogyasztásának változása kapcsán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács válaszolt.

Lassan úgy érezhetjük, a pandémia, a vásárlási idősávok, az árstopok-időszaka, a rekordszintű inflációs ciklus már mind a múlt, miközben ezek hatásai nem múltak nyomtalanul. Ugyan 2023 augusztusától a kormány megszüntette a 2022 februárja óta érvényben lévő árstopokat, (majd bevezette a kötelező akciózást) az UHT-tejek ára csak augusztusban közelítette meg a friss tejek árát. Az UHT tejek ára a hatósági ár megszűnését követően sem nőtt, bár voltak olyan prognózisok, hogy ez azonnal be fog következni, az árrobbanásra mégis egy évet kellett várni. Ez összefügghet a kötelező akciókkal, valamint a megváltozott fogyasztási szokásokkal is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az árstopra még bizonyára mindenki emlékszik, hogy ragadt be az UHT-tejek ára és hogyan lőtt ki meredeken a friss tejeké. 2023. februárjában 562 forintba került átlagosan az ESL 2,8%-os tej, míg az UHT 299 forintba. Később, főként miután bejelentették az árstopok kivezetését, a tejárak elkezdtek konszolidálódni. Ma ott tartunk, hogy a szeptemberi átlagárak alapján a friss ESL 2,8%-os tej literje átlagosan 476 forint, a 1,5%-os friss tejé 434 forint, és az UHT 2,8%-os tej 451 Ft/l. Azt viszont már sokan elfelejthették, hogy 2020 előtt az UHT-tejek jellemzően drágábbak voltak a friss tejnél. 2010-ig visszamenően vizsgálva az éves tejátlagárakat, valamivel mindig magasabb volt az UHT árszintje. Az pedig, hogy az árak ennyire kibillentek, szétváltak, bizonyára a fogyasztási szokásokat is nagyban befolyásolta. A legfrissebb tejpiaci jelentés alapján az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 166,73 forint/kilogramm volt 2024 augusztusában. A zsírtartalom és a fehérjetartalom egyaránt 0,04 százalékpontos javulása, valamint az alapár 1 százalékos növekedése mellett a nyerstej átlagára 2 százalékkal emelkedett 2024 augusztusában a 2024. júliusihoz képest, és 10 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A nyerstej felvásárlása 2024 augusztusában az előző havi mennyiséget 2 százalékkal, a 2023. augusztusit 5 százalékkal haladta meg. A nyerstej kiviteli ára 198,82 forint/kilogramm volt 2024 augusztusában, az előző havihoz képest 11 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva 27 százalékkal nőtt. A kiviteli ár 19 százalékkal volt magasabb a termelői átlagárnál. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 6 százalékkal bővült 2024 augusztusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az AKI PÁIR adatai szerint többek között a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos UHT-tej (+1%) feldolgozói értékesítési ára nőtt. A KSH adatai szerint a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos UHT-tej (+4%), az 1,5% zsírtartalmú pasztőrözött ESL-tej (+1%) fogyasztói ára emelkedett, míg a 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL-tej (–3%) fogyasztói ára mérséklődött ugyanebben az összehasonlításban még az augusztusi havi árak alapján a tejpiaci jelentés szerint. Az árak átírták a fogyasztást A Pénzcentrum érdeklődött a hazai boltláncoknál, hogyan alakult az UHT-tejek, illetve a friss tej iránti kereslet annak tükrében, ahogy az árak és az árakat befolyásoló szabályok változtak, azonban az üzletek nem kívántak nyilatkozni. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója, Harcz Zoltán lapunknak úgy nyilatkozott, hogy az összes fogyasztói folyadéktej termelése - az egész ágazatot és minden tejkategóriát lefedő ágazati statisztikai rendszerek (KSH, Tej Terméktanács) szerint - egy szűk sávban, 510-540 ezer tonna között ingadozott az elmúlt 5 évben idehaza. (x) Az árstop hatására a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tejek aránya megnőtt a fogyasztói folyadéktejeken belül mért más kategóriák terhére. 2023-ra a hatósági áras tej forgalma több mint kétszerese lett a 2021. évi eladott mennyiségeknek - árulta el lapunk kérdésére. A szakértő szerint az átmeneti piaci beavatkozások után - miután eltűnt a mesterségesen "olcsósított" tej - visszaállhatnak majd a normál fogyasztói szokások/arányok. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója továbbá azt közölte: az AKI PÁIR adatok szerint 2019. óta jelentősen csökken (feleződött/harmadolódott) a zacskós tejek piaci aránya. Lapunk kérdésére Harcz Zoltán elmondta azt is, hogy az elmúlt években kimagasló forgalmi fejlődés történt a laktózmentes tejeknél. A laktózmentes tejek hazai elterjedését és növekedését azonban némileg gátolja, hogy ez a tejkategória nem került bele az 5%-os ÁFA kulcsba, továbbra is 18%-kal adózik - hívta fel a figyelmet. Arra is rámutatott, hogy bolt- és településtípusonként rendkívül nagy eltérések vannak a laktózmentes tejek eladási arányaiban. Országos, minden magyarországi régiót/megyét reprezentáló hiteles statisztikai átlagadat nem áll rendelkezésre, de a 10-15 évvel ezelőtti 1-2%-os arányról azonban a laktózmentes tejek eladási aránya mára országos átlagban akár 5-10% is lehet - mondta el a szakértő. Címlapkép: Getty Images

