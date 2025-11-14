2025. november 14. péntek Aliz
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy McDonalds hamburgerről és sült krumpliról.
Vásárlás

Azért ez durva: ennek a Mekis menü árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus

Hegyi Letícia
2025. november 14. 16:05

A McDonald’s menüinek ára döbbenetesen eltér a világ különböző pontjain, a differencia egyes országokban hatszoros is lehet. A különbség mögött nemcsak az eltérő működési költségek és bérek, hanem a vásárlóerő és a helyi valuták értéke is állnak, mindemellett a gyorsétteremlánc 90 százaléka franchise-rendszerben működik, így az éttermek bizonyos mértékig maguk is alakíthatják áraikat. Az alábbiakban megnéztük, országonként mennyibe kerül egy standard mekis menü, és hol a legdrágább, illetve a legolcsóbb a gyorsétteremlánc kínálata.

A McDonald’s talán a legismertebb gyorsétterem‐lánc a világon. Az Egyesült Államokban indult útjára 1940-es években, és azóta szinte minden földrészen megjelent. Napjainkban már több mint 110 országban vannak jelen több mint 40 ezer étteremmel. A McDonald’s menüje ugyan viszonylag standardizált, de igazodnak a helyi kultúrához, és az egyes országokban tapasztalható árak is jócskán eltérhetnek egymástól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árak eltérése számos tényezőn alapul. Az egyik fő ok a működési költségek hatalmas eltérése, melybe beletartoznak többek közt az ingatlanárakat, a bérek, az adók és a beszerzési kiadások. Emellett a helyi valuta árfolyama és az adott ország vásárlóerő‐paritása is befolyásolja, hogy ugyanazt a terméket mennyiért kínálják. Ráadásul a McDonald's éttermek körülbelül 90%-a franchise-rendszerben működik, így az éttermek szabadon testre szabhatják étlapjaikat, különböző ajánlatokat és promóciókat futtathatnak, és az áraikat is meghatározhatják.

Kapcsolódó cikkeink:

Most pedig nézzük meg, hogy mennyibe is kerül országonkén egy standard McDonald’s menü (hamburger, sült krumpli, üdítő). Az árakat átváltottuk forintba, hogy jobban érzékelhető legyen a különbség (A váltás napja 2025. november 12.). Íme a tíz legdrágább ország mekis menü szempontjából:

  • Svájc – 6 227,55 Ft
  • Izrael – 6 086,52 Ft
  • Luxemburg – 5 005,78 Ft
  • Norvégia – 4 954,20 Ft
  • Dánia – 4 898,41 Ft
  • Hollandia – 4 620,72 Ft
  • Belgium – 4 620,72 Ft
  • Franciaország – 4 235,66 Ft
  • Ausztria – 4 004,63 Ft
  • Egyesült Államok – 3 988 Ft

És mindehhez képest nézzük meg azokat az országokat, ahol a legolcsóbban lakhatunk jól egy McDonald’s étteremben:

  • Banglades – 1 633,68 Ft
  • Malajzia – 1 605,86 Ft
  • Vietnám – 1 452,62 Ft
  • Üzbegisztán – 1 386,45 Ft
  • Irán – 1 329,33 Ft
  • Algéria – 1 317,06 Ft
  • India – 1 314,81 Ft
  • Fülöp-szigetek – 1 126,55 Ft
  • Indonézia – 1 094,38 Ft
  • Líbia – 913,85 Ft

Magyarország a 95 vizsgált ország középmezőnyében helyezkedik el: nálunk a mekis menü ára hasonló, mint Csehországban, Palesztinában, Portugáliában, Montenegróban, Cipruson vagy Új-Zélandon, tehát nagyjából 3 000–3 100 forint.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Láthatjuk tehát, hogy a McDonald’s menük árai között óriási különbség mutatkozik a világban: míg Svájcban több mint 6 200 forintot kell fizetni egy menüért, addig Líbiában mindössze 900 forint körül. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább és a legolcsóbb ország között több mint hétszeres az árkülönbség.

A Big Mac index

Az árkülönbségek érzékeltetésére gyakran használják a Big Mac indexet, amelyet a The Economist vezetett be először 1986-ban, és amely nyomon követi a Big Mac árát az egyes országokban, ezáltal gyors és könnyen emészthető összehasonlítást kínálva a vásárlóerő-paritás és a valutaértékek tekintetében világszerte. Magyarországon a Big Mac ára jellemzően alacsonyabb a nyugat-európai átlaghoz képest, ami arra utal, hogy a forint vásárlóereje gyengébb, mint például az euróé, a dolláré vagy a svájci franké.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #árak #vásárlóerő #gyorsétterem #big mac #franchise #mcdonalds #árösszehasonlítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:17
16:09
16:05
15:47
15:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
2025. november 14.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
6 napja
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
2 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
1 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
1 hete
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 15:15
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 14:28
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Agrárszektor  |  2025. november 14. 15:28
Újabb csavart vesz az időjárás itthon: kemény napok jönnek