A hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.
Azért ez durva: ennek a Mekis menü árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
A McDonald’s menüinek ára döbbenetesen eltér a világ különböző pontjain, a differencia egyes országokban hatszoros is lehet. A különbség mögött nemcsak az eltérő működési költségek és bérek, hanem a vásárlóerő és a helyi valuták értéke is állnak, mindemellett a gyorsétteremlánc 90 százaléka franchise-rendszerben működik, így az éttermek bizonyos mértékig maguk is alakíthatják áraikat. Az alábbiakban megnéztük, országonként mennyibe kerül egy standard mekis menü, és hol a legdrágább, illetve a legolcsóbb a gyorsétteremlánc kínálata.
A McDonald’s talán a legismertebb gyorsétterem‐lánc a világon. Az Egyesült Államokban indult útjára 1940-es években, és azóta szinte minden földrészen megjelent. Napjainkban már több mint 110 országban vannak jelen több mint 40 ezer étteremmel. A McDonald’s menüje ugyan viszonylag standardizált, de igazodnak a helyi kultúrához, és az egyes országokban tapasztalható árak is jócskán eltérhetnek egymástól.
Az árak eltérése számos tényezőn alapul. Az egyik fő ok a működési költségek hatalmas eltérése, melybe beletartoznak többek közt az ingatlanárakat, a bérek, az adók és a beszerzési kiadások. Emellett a helyi valuta árfolyama és az adott ország vásárlóerő‐paritása is befolyásolja, hogy ugyanazt a terméket mennyiért kínálják. Ráadásul a McDonald's éttermek körülbelül 90%-a franchise-rendszerben működik, így az éttermek szabadon testre szabhatják étlapjaikat, különböző ajánlatokat és promóciókat futtathatnak, és az áraikat is meghatározhatják.
Most pedig nézzük meg, hogy mennyibe is kerül országonkén egy standard McDonald’s menü (hamburger, sült krumpli, üdítő). Az árakat átváltottuk forintba, hogy jobban érzékelhető legyen a különbség (A váltás napja 2025. november 12.). Íme a tíz legdrágább ország mekis menü szempontjából:
- Svájc – 6 227,55 Ft
- Izrael – 6 086,52 Ft
- Luxemburg – 5 005,78 Ft
- Norvégia – 4 954,20 Ft
- Dánia – 4 898,41 Ft
- Hollandia – 4 620,72 Ft
- Belgium – 4 620,72 Ft
- Franciaország – 4 235,66 Ft
- Ausztria – 4 004,63 Ft
- Egyesült Államok – 3 988 Ft
És mindehhez képest nézzük meg azokat az országokat, ahol a legolcsóbban lakhatunk jól egy McDonald’s étteremben:
- Banglades – 1 633,68 Ft
- Malajzia – 1 605,86 Ft
- Vietnám – 1 452,62 Ft
- Üzbegisztán – 1 386,45 Ft
- Irán – 1 329,33 Ft
- Algéria – 1 317,06 Ft
- India – 1 314,81 Ft
- Fülöp-szigetek – 1 126,55 Ft
- Indonézia – 1 094,38 Ft
- Líbia – 913,85 Ft
Magyarország a 95 vizsgált ország középmezőnyében helyezkedik el: nálunk a mekis menü ára hasonló, mint Csehországban, Palesztinában, Portugáliában, Montenegróban, Cipruson vagy Új-Zélandon, tehát nagyjából 3 000–3 100 forint.
Láthatjuk tehát, hogy a McDonald’s menük árai között óriási különbség mutatkozik a világban: míg Svájcban több mint 6 200 forintot kell fizetni egy menüért, addig Líbiában mindössze 900 forint körül. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább és a legolcsóbb ország között több mint hétszeres az árkülönbség.
A Big Mac index
Az árkülönbségek érzékeltetésére gyakran használják a Big Mac indexet, amelyet a The Economist vezetett be először 1986-ban, és amely nyomon követi a Big Mac árát az egyes országokban, ezáltal gyors és könnyen emészthető összehasonlítást kínálva a vásárlóerő-paritás és a valutaértékek tekintetében világszerte. Magyarországon a Big Mac ára jellemzően alacsonyabb a nyugat-európai átlaghoz képest, ami arra utal, hogy a forint vásárlóereje gyengébb, mint például az euróé, a dolláré vagy a svájci franké.
