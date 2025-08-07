Bejött a Mekinek a nagy dobás: ez a menü mentette meg sokak kedvenc gyorséttermét a csődtől

A McDonald's eladásai végre növekedésnek indultak, részben a "Minecraft Movie" akciójának köszönhetően, amely a gyorsétterem-lánc eddigi legnagyobb marketingkampánya volt - tudósított a CNN.

Az amerikai McDonald's éttermek azonos bázisú eladásai 2,5%-kal nőttek a június 30-án záruló negyedévben, véget vetve két egymást követő negyedév csökkenő tendenciájának. A vállalat a sikert kiemelkedő marketingtevékenységének tulajdonítja, beleértve a nagyszabású filmpromóciót és a ropogós csirkecsíkok bevezetését.

A McDonald's március végén dobta piacra a Minecraft Movie tematikus játékokkal ellátott Happy Meal-jét gyerekeknek, valamint a felnőtteknek szóló menüt, amely a világszerte közel egymilliárd dolláros bevételt hozó film megjelenéséhez kapcsolódott.

Az akció 100 piacon futott, hozzájárulva ahhoz, hogy a globális azonos bázisú eladások 3,8%-kal emelkedjenek. Emellett a teljes bevétel 5%-kal, 6,8 milliárd dollárra nőtt a szerdai közlemény szerint.

Chris Kempczinski vezérigazgató elmondta, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztók látogatásai "ismét kétszámjegyű mértékben csökkentek az előző év azonos időszakához képest", míg a közepes jövedelmű fogyasztók esetében javulás tapasztalható.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy "az alacsony jövedelmű fogyasztók visszaszerzése kritikus fontosságú", mivel ők gyakrabban látogatják a McDonald's éttermeket, mint a közepes és magas jövedelmű vásárlók. Ennek érdekében továbbra is kínálnak kedvezményes menüket, és a Snack Wrap 2,99 dolláros árát az év végéig meghosszabbították.

Kempczinski elismerte, hogy "a fogyasztók értékítéletét leginkább az alapmenü árazása befolyásolja", utalva arra a véleményre, hogy a lánc túl drágává vált. Az értékorientált fogyasztók "túl gyakran" látnak 10 dollárnál drágább kombinált menüket, ami "negatívan alakítja az értékítéletüket", és ezt "meg kell oldaniuk".

A McDonald's a sikeres új menütételek és promóciók után sem áll meg. Jövő héten egy új "McDonaldland" menüt indítanak, amely a nosztalgikus felnőtteket célozza meg egy rejtélyes ízű turmixszal. Szeptemberben pedig 500 McDonald's étteremben frissítik italválasztékukat a CosMc's márkanév alatt. A bejelentések hatására a McDonald's részvényei közel 3%-os emelkedéssel nyitottak.