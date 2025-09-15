Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Hiába a világsiker, vannak országok, ahol a McDonald’s egyszerűen nem létezik. A világ legismertebb gyorsétteremlánca több mint 100 országban van jelen, naponta milliókat szolgál ki, és sokak számára a globalizáció szimbóluma. Mégis akadnak helyek, ahol politikai, gazdasági vagy kulturális okokból sosem nyitott meg, vagy már be is zárt. Ezekben az országokban a Mekit nemcsak mellőzik – néhol kifejezetten tiltják is. De vajon miért? És mit árul el mindez az adott ország értékrendjéről?
A McDonald’s 1940-ben indult útjára az Egyesült Államokban, és mára a világ egyik legismertebb márkájává vált. A „Golden Arches” logója több mint 100 országban tűnik fel, és a cég több mint 38 ezer éttermet üzemeltet világszerte. A vállalat közel 2 millió embert foglalkoztat közvetlenül vagy franchise partnerein keresztül, és naponta több mint 69 millió vendéget szolgál ki.
A McDonald’s nemcsak étterem, hanem kulturális szimbólum is lett: a globalizáció, az amerikai életstílus és a fogyasztói társadalom egyik ikonikus jelképe. A posztkommunista országokban – köztük Magyarországon is – a ’90-es években a McDonald’s megjelenése a nyugati világhoz való csatlakozás egyik jeleként hatott. Az első magyar étterem 1988-ban nyílt meg a Régiposta utcában, és azonnal tömegek álltak sorba a Big Macért.
De miért nincs mindenhol McDonald’s?
Bár a márka népszerű a helyiek és a turisták körében is, több országban mégsem találunk McDonald’s éttermet. Ennek oka sokszor nem a kereslet hiánya, hanem politikai, gazdasági vagy kulturális döntés. Egyes kormányok tudatosan tiltják vagy akadályozzák a jelenlétét, más helyeken a vállalat maga vonult ki a piacról.
A World Population Review 2025-ös listája szerint több mint 80 országban nincs jelen a McDonald’s. Ezek között találunk nagy népességű államokat, mint Nigéria, Irán vagy Banglades, valamint kisebb országokat, mint Izland, Kuba vagy Észak-Korea. A Flavor365 elemzése szerint a hiány mögött gyakran gazdasági nehézségek, politikai feszültségek vagy erős helyi gasztronómiai kultúra áll.
Néhány kiemelt példa
- Oroszország: 2022-ben a McDonald’s kivonult az országból az ukrajnai háború miatti szankciók és geopolitikai feszültségek következtében.
- Izland: 2009-ben a gazdasági válság miatt zárták be az utolsó McDonald’s éttermet, mivel a beszállítás túl drágává vált.
- Bolívia: A lakosság kulturális okokból utasította el a gyorséttermi modellt – a McDonald’s nem tudott versenyezni a helyi konyhával.
- Észak-Korea és Kuba: Itt politikai és ideológiai okokból sosem engedélyezték a McDonald’s jelenlétét
Miért nincs McDonald’s ezekben az országokban?
Bár a McDonald’s világszerte több mint 39 000 éttermet működtet, még mindig vannak országok, ahol egyetlen egység sem található. Ennek több oka lehet:
Infrastruktúrahiány: Egyes országokban nincs megfelelő ellátási lánc vagy logisztikai háttér.
Politikai instabilitás vagy szegénység: A működtetés költségei túl magasak lennének.
Kulturális különbségek: A helyi étrend nagyon eltér a McDonald’s kínálatától, és sokan egészségtelennek tartják az amerikai gyorsételeket.
Gazdasági védelem: Néhány ország nem akarja, hogy egy globális márka kiszorítsa a helyi kedvenceket vagy befolyásolja a fogyasztói kultúrát.
Országok, ahol korábban volt McDonald’s, de már nincs
- Izland: A 2009-es pénzügyi válság után bezárták az éttermeket, mivel a beszállítás költségei megduplázódtak.
- Észak-Macedónia: 2013-ban a franchise-engedélyeket visszavonták.
- Bermuda: 1977 óta tiltja a külföldi étteremláncokat, egy korábbi amerikai katonai bázison működő McDonald’s 1995-ben bezárt.
- Jamaica: 1995–2005 között volt jelen, de nem tudta felvenni a versenyt a helyi kínálattal.
- Barbados: Egyetlen étterme kevesebb mint egy év után bezárt.
- San Marino: 1999–2019 között működött, végül a versenytársak miatt zárt be.
- Bolívia: Több mint egy évtized után kivonult, a lakosság nem fogadta el a gyorséttermi modellt.
- Montenegró: Egy mobil étteremmel tesztelték a piacot, de a helyi versenytársak állítólag nyomást gyakoroltak a kormányra. Hivatalosan nincs tiltás, de McDonald’s mégsem működik ott.
Országok, ahol a McDonald’s hivatalosan tiltott
Néhány ország jogilag is betiltotta a McDonald’s működését, jellemzően a helyi gasztronómia védelme vagy közegészségügyi okok miatt:
- Bermuda
- Bolívia
- Izland
- Irán
- Észak-Macedónia
- Észak-Korea
- Jemen
- Zimbabwe
Miért érdekes mindez?
A McDonald’s hiánya egy országban sokszor többet mond el a helyi gazdaságról, politikáról vagy kultúráról, mint gondolnánk. A gyorsétterem jelenléte nemcsak egy hamburger kérdése, hanem a globalizációval való viszony, a nyugati értékek elfogadása vagy elutasítása is tükröződik benne.
